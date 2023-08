i Autor: Paweł Skraba/Super Express Robert Lewandowski

To tak naprawdę Lewandowski sądzi o swoim następcy w Bayernie. Ma pilny apel do wszystkich, mają tego nie mówić!

Robert Lewandowski odbył wizytę do Niemiec w celu pojawienia się na gali z okazji 60-lecia Bundesligi. Polak w trakcie rozmowy z dziennikarzami został zapytany o swojego następcę w drużynie Bawarczyków, Harry'ego Kane'a, który właśnie przeszedł z Tottenhamu. Kapitan polskiej kadry wyjawił, co sądzi o Angliku i ma jeden, bardzo ważny apel do dziennikarzy.