i Autor: ART SERVICE/Super Express Łukasz Piszczek

Rewolucja w BVB

Trzęsienie ziemi u Łukasza Piszczka! Jego losy stanęły pod znakiem zapytania

Przyszłość Łukasza Piszczka stanęła pod znakiem zapytania! W środę, 22 stycznia, Borussia Dortmund oficjalnie potwierdziła to, na co się zanosiło - zwolniony został trener Nuri Sahin. To właśnie on zatrudnił Piszczka jako asystenta, ale nie oznacza to, że praca byłego reprezentanta Polski w BVB dobiegła już końca.