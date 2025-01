Bójka w szatni po meczu Benfica - Barcelona! Interweniowała policja

Co za koszmar Wojciecha Szczęsnego w Lidze Mistrzów! Fatalne kiksy bramkarza Barcelony, trzy gole w pół godziny!

Już 21 stycznia poznaliśmy prawdopodobnie najbardziej zwariowany mecz 2025 roku. Starcie Benfiki z FC Barceloną długo zostanie w pamięci kibiców. Było w nim wszystko - dziewięć goli, potworne babole obu bramkarzy, samobójcze trafienie, trzy rzuty karne i decydujący gol w ostatniej akcji doliczonego czasu gry. Barcelona wyszarpała zwycięstwo 5:4 po trafieniu Raphinhi, choć jeszcze w 76. minucie przegrywała 2:4. Fani i piłkarze Benfiki nie mogli w to uwierzyć, tym bardziej że bramka Brazylijczyka padła w wyniku kontry po ogromnym zamieszaniu w polu karnym gości. Złych emocji nie powstrzymał ostatni gwizdek sędziego, po którym doszło do "dogrywki" w tunelu prowadzącym z murawy do szatni.

O zdarzeniu poinformowała hiszpańska telewizja Movistar. "Bójka w tunelu do szatni. Musiała wkroczyć policja" - przekazano, a późniejsze doniesienia wskazują na to, że jedną z głównych postaci całego zajścia był... Raphinha. Gwiazdor Barcelony właśnie przed kamerami Movistar opowiedział o gorącym powrocie do szatni.

- Szanuję każdego. Kiedy schodziłem z boiska, byli ludzie, którzy mnie obrażali, więc odpowiadałem obelgami, wiedząc że nie powinienem tego robić. Wszyscy się zagotowali. Jeśli oni szanują mnie, ja szanuję ich - tłumaczył bohater meczu z Benficą, cytowany przez profil BarcaInfo. Jego słowa sugerują, że w zamieszanie zaangażowało się zdecydowanie więcej osób z obu drużyn. Kolega Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego mocno zaszedł za skórę rywalom we wtorkowy wieczór i niestety nie wszyscy zdołali utrzymać nerwy na wodzy, choć na szczęście wystarczyła skuteczna interwencja policji.

