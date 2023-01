i Autor: AP Juergen Klinsmann przejmie reprezentację po Paulo Sousie? To byłby HIT!

Wymowne słowa legendy o Robercie Lewandowskim. Postawił sprawę jasno, nie zamierzał gryźć się w język

Choć od odejścia Roberta Lewandowskiego z Bayernu minęło już kilka miesięcy, wciąż jest on w Niemczech bardzo dobrze pamiętany. Co prawda wielu ekspertów i kibiców nie może wybaczyć mu transferu do Barcelony, ale są też i tacy, którzy wykazują się w tej kwestii większą empatią. Do tej grupy należy zaliczyć legendę niemieckiej piłki Juergena Klinsmanna, który w rozmowie ze „Sportowymi Faktami”, przyznał, że choć odejście snajpera było bolesne, to jednak w pełni zrozumiałe.