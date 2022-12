Zawirowania wokół reprezentanta Polski! Może zmienić barwy lada dzień, jest chętny na jego usługi

Grając jeszcze w barwach Lecha Poznań, Tymoteusz Puchacz błyszczał na polskich boiskach, czym zwrócił na siebie uwagę Unionu Berlin. Po przeprowadzce do Niemiec, polski obrońca od samego początku miał jednak problemy z łapaniem minut, przez co w konsekwencji nie pojechał na mundialu do Kataru z reprezentacją Polski. W sezonie 2022/23, Tymoteusz Puchacz zagrał w koszulce niemieckiego klubu zaledwie trzy mecze i to niepełne. Okazuje się jednak, że już niebawem może zmienić barwy klubowe.

Grecki klub chętny na sprowadzenie Tymoteusza Puchacza! Grze wypożyczenie z opcją wykupu

Jak dowiedział się portal "meczyki.pl", Tymoteuszem Puchaczem zainteresowany jest Panathinaikos, który miałby spróbować ściągnąć do siebie piłkarza już podczas zimowego okna transferowego. W grę miałoby wchodzić wypożyczenie polskiego obrońcy z opcją wykupu. Kontrakt Puchacza z Unionem Berlin obowiązuje do 30 czerwca 2025 roku, a obrońca obecnie wyceniany jest przez portal "Transfermarkt" na kwotę 1,5 mln euro. Jeszcze kilka miesięcy temu kwota ta wynosiła 2,3 mln euro.