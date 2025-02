Adrian Siemieniec o atucie Legii Warszawa

Szkoleniowiec mistrza Polski docenia klasę Legii. Jednak nie przekreśla szans swojego zespołu. - Co zrobić? Najprościej trzeba odpowiedzieć: wygrać mecz - powiedział trener Adrian Siemieniec w rozmowie z oficjalnym portalem Jagiellonii. - To jeden mecz i jeśli chcemy przejść dalej, to musimy wygrać. Czy zrobimy to w regulaminowym czasie, czy dogrywce, czy po rzutach karnych. Po prostu musisz wygrać. Zdaję sobie sprawę z tego, że trudne zadanie przed nami, bo Legia to bardzo dobra drużyna. Do tego dochodzi atut własnego boiska. Atus własnych ścian, z trybun. Wiem, że przyjadą nasi kibice i będą nas wspierać - zaznaczył.

Ogromne trzęsienie ziemi w Legii Warszawa! Goncalo Feio odstawił kluczowego piłkarza od składu tuż przed meczem z Jagiellonią

Trener Jagiellonii pełen wiary przed walką w Pucharze Polski

Czy Jagiellonia poradzi sobie z Legią, która w tym roku zawodzi w lidze? - Na pewno trudny teren, na pewno trudny mecz nas czeka, ale jesteśmy pełni wiary w swoje miejętności - kontynuował trener Adrian Siemieniec. - Wiary w to, że możemy zagrać dalej i wiary w to, że uda nam się zrobić ten kolejny krok w drodze na Narodowy, bo zostały tylko dwa. Na pewno chcemy zrobić wyszystko, aby na tym Narodowym zagrać. Tylko droga na stadion Narodowy w Warszawie wiedzie najpierw przez ulicę Łazienkowską, też w Warszawie - przypomniał szkoleniowiec Jagiellonii.

Marcin Żewłakow o boiskowym zachowaniu piłkarzy Legii. Były kadrowicz wskazał kogo i czego brakuje w warszawskim zespole

- Zdaję sobie sprawę z tego, że trudne zadanie przed nami, bo Legia to bardzo dobra drużyna. Do tego dochodzi atut własnego boiska. Atus własnych ścian - powiedział trener Adrian Siemieniec.

QUIZ. Jak dobrze znasz polską ekstraklasę? Pytanie 1 z 10 Który z tych klubów najwięcej razy sięgał po mistrzostwo Polski? Legia Warszawa Wisła Kraków Górnik Zabrze Ruch Chorzów Następne pytanie

Sonda Czy Jagiellonia Białystok zostanie mistrzem Polski? Tak Nie, wygra Śląsk Trudno powiedzieć