Adrian Siemieniec o walce z Legią w Pucharze Polski. Trener Jagiellonii mówi o prestiżu, celach i przeszkodach

Adrian Siemieniec tego spodziewa się po Legii

Szkoleniowiec zdaje sobie sprawę z rangi spotkania. Uważa, że starcie z Legią będzie dla jego zespołu wyzwaniem. - Na pewno będzie to trudny mecz - powiedział trener Adrian Siemieniec w rozmowie z klubowym portalem. - Na pewno prestiżowy. Nie ma co ukrywać, że wylosowało się atrakcyjnie. Szczególnie dla takiej otoczki medialno-kibicowskiej. Jestem przekonany, że sportowo też, bo spotykają się dwa bardzo dobre zespoły, które reprezentują nasz kraj W Europie dalej. Robią to na wiosnę i robią to skutecznie - tłumaczył.

Nie da się wszystkiego wybronić i wszystkiego wykorzystać

W poprzedniej kolejce Jagiellonia zgubiła punkty w Krakowie. Po pierwszej połowie wydawało się, że bez problemu zgarnie pełną pulę. Prowadziła dwoma bramkami, ale w końcówce spotkania Cracovia zdołała się przebudzić i wyrównać. - Mamy swoje cele i przeszkody, które musimy pokonywać - podkreślił trener Adrian Siemieniec. - Nie powiedziałbym, czy liżemy rany po meczu z Cracovią. To co powiedziałem na konferencji: doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że byśmy chcieli wygrać wszystko. Wszystko wybronić, wszystko wykorzystać. Nie chcielibyśmy żadnej bramki stracić i najlepiej strzelać po pięć na mecz. I od lutego mieć przewagę 20 punktów. Każdy ma jakość, każdy walczy o swoje, każdy gubi i zdobywa punkty. Trzeba po prostu grać do końca. Tabela liczy się na koniec maja, bo tam są rozstzygnięcia. Nie ma co kalukować, choć jest lekkie rozczarowanie. Wymagania przed nami są spore - podkreślił szkoleniowiec białostockiej drużyny.

