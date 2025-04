Assad Al-Hamlawi strzeli trzy gole z Cracovią?

Al-Hamlawi miał obiecujący początek w Śląsku. Trafiał w czterech meczach z rzędu, w których zdobył pięć bramek. Jego seria została zakończona w meczu z Motorem w poprzdniej kolejce. Szkoleniowiec Śląska nie był zadowolony z występu nowego napastnika. Słoweniec ma nadzieję, że jego podopieczny przebudzi się w meczu z Cracovią.

- Myślę, że Assad będzie znacznie szczęśliwszy, gdy strzeli trzy gole z Cracovią - tłumaczył trener Ante Simundża podczas konferencji prasowej. - Jeśli to się wydarzy, to my też będziemy bardzo szczęśliwi. Uważam, że w meczu z Motorem nie był na najwyższym poziomie swoich możliwości. To jest wpisane w sport, bo nie można być ciągle na fali wznoszącej. Dla mnie ważne jest to, że cały czas pracuje dla drużyny. Był częścią zespołu i pomógł zdobyć punkt.

Benjamin Kallman jest szybki i potrafi strzelać gole

Jak wypadnie Al-Hamlawi na tle Benjamina Kallmana, który zdobył 16 goli dla Cracovii i walczy o koronę króla strzelców Ekstraklasy?- Muszę być sczery i nie chcę porównywać zawodników przeciwników z naszymi - powiedział trener Ante Simundża podczas konferencji prasowej. - Oczywiście zrobiliśmy swoją analizę, zarówno indywidualą i zespołową. Ale nie mam w zwyczaju porównywać graczy. Jeśli miałbym skomentować profil Benjamina Kallmana, to uważa go za bardzo niebezpiecznego zawodnika. Jest bardzo szybki i potrafi strzelać gole.

