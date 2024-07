Aleks Petkow przed meczem w Lidze Konferencji. To chce pokazać Śląsk na Łotwie, będzie awans?

Zrobi sobie prezent na urodziny?

Na inaugurację nowego sezonu Śląsk zremisował 1:1 z Lechią Gdańsk w 1. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Jak zagra na wyjeździe z Riga FC w europejskich pucharach? - Pierwsze zadanie to wyeliminować klub z Łotwy - powiedział Aleks Petkow w rozmowie z Super Expressem. - Jeśli to zrobimy, to nasz cel automatycznie się zmienia. Będziemy bliżej fazy grupowej do której chcemy awansować. Jednak daleka droga do tego. Musimy być skoncentrowani i krok po kroku przebijać się przez eliminacje. Wygrana z ekipą z Rygi to będzie najlepszy prezent na urodziny. Przyćmi wszystkie upominki, które dostanę. Mam nadzieję, że właśnie tak się stanie i że będą to szczęśliwe urodziny - dodał.

Chcą pokazać pazurki w Europie

Reprezentant Bułgarii powiedział, co w jego ocenie będzie ważne w kontekście spotkania w Rydze. - Kluczowa będzie nasza koncentracja - zaznaczył Petkow na naszych łamach. - Dlatego, że atmosfera i całe otoczenie takiego meczu są zupełnie inne niż w ekstraklasie. Wicemistrz Łotwy też ma swoje atuty, to groźny i niebezpieczny zespół, więc musimy być zmobilizowani na sto procent. Każdy z nas marzył o występach w Europie. Trener Magiera daje nam do zrozumienia, jak wielkim wydarzeniem jest możliwość występu w europejskich pucharach. Dlatego chcemy w nich pokazać pazurki - zadeklarował bułgarski obrońca wrocławskiej drużyny.

