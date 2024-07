Co za ruch w Warszawie! Legia jest wciąż nienasycona, Migouel Alfarela poprowadzi ją po mistrzostwo?

Napastnik Legii nie pojawił się na treningu. Wygląda na to, że pożegna się na dobre z Łazienkowską

Z Korsyki do stolicy

Nowy nabytek w ostatnim sezonie występował w drugoligowej Bastii. Na zapleczu Ligue 1 strzelił dwanaście goli. Czy Francuz będzie skuteczny w klubie z Łazienkowskiej, w którym założy koszulkę z numerem 17? W każdym razie trener Goncalo Feio będzie miał do dyspozycji szeroką kadrę. Co zadecydowało o pozyskaniu tego piłkarza? - Migouel dysponuje bardzo dobrą szybkością i lubi dryblować - powiedział Jacek Zieliński, cytowany przez oficjalny portal klubu z Łazienkowskiej. - Może być dla nas rozwiązaniem na kilku pozycjach. Z reguły występował w roli drugiego, mobilnego napastnika, ale też grywał jako ofensywny pomocnik - wyznał.

Baku wybrał Grecję

Z Legii odchodzi za to Makana Baku. Niemiec ostatiną rundę ubiegłego sezonu spędził w OFI Kreta. Teraz wraca do Grecji, ale do nowego zespołu. Będzie występował w Atromitosie Ateny, z którym podpisał umowę na dwa lata.

