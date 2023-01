Aleksandar Vuković o polskim futbolu. "Nie ma świętych krów"

Nikt nie odstaje wyraźnie

Trener Aleksandar Vuković objął śląski zespół 27 października 2022 roku. Zastąpił na stanowisku Waldemara Fornalika, który pracował w klubie pięć lat i odniósł największe sukcesy w historii. Serb odniósł się do sytuacji gliwiczan w ekstraklasie. - Sytuacja Wisły Kraków sprzed kilku miesięcy uczy pokory - powiedział trener Aleksander Vuković w rozmowie z tygodnikiem "Piłka nożna. - W polskim futbolu nie ma świętych krów, nie ma sytuacji niemożliwych. Wszyscy walczą, by w Ekstraklasie się utrzymać, a z pierwszej ligi do niej wejść. Tutaj nikt nie odstaje wyraźnie! I dzięki Bogu, nie ma już „fryzjerów", do których można dzwonić, więc każdy walczący ma szansę osiągnąć swój cel - zaznaczył.

Nikogo nie można lekceważyć

Serb przyznał, że spokojnie podchodzi do rundy rewanżowej. - Teraz mamy przykład Miedzi Legnica - niektórzy też już postawili na tej drużynie krzyżyk, a zespół na koniec rundy zdobył sześć punktów w dwóch meczach, ma już tylko pięć punktów straty do piętnastego miejsca - analizował. - Nikt nie jest skazany na to, aby spaść z ligi. Dlatego trzeba podchodzić do obecnej sytuacji z pokorą, ale jednocześnie z dużą pewnością siebie - jedno nie wyklucza drugiego. Wierzę w potencjał ludzki, który ma Piast, ale nikogo w walce o utrzymanie nie można lekceważyć - podkreślił trener Aleksandar Vuković w rozmowie z tygodnikiem "Piłka Nożna"

i Autor: Marcin Gadomski Aleksandar Vuković