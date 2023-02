Aleksandar Vuković przed trudną misją w Gliwicach. Były kadrowicz o metamorfozie Piasta

Piast jest na fali wznoszącej

W poprzedniej kolejce Piasta wygrał 2:0 na wyjeździe z Zagłębiem Lubin. To było bardzo cenne zwycięstwo w kontekście walki o utrzymanie. - Ostatnim występem Piast pokazał, że przechodzi metamorfozę pod ręką Vuko - powiedział Marek Jóźwiak w rozmowie z naszym portalem. - On potrafi ustawić zespół, ale i go zmotywować. To bardzo pozytywna odmiana. Wcześniej brakowało drużynie energii, odrobiny szaleństwa czy agresywności. Vuko to wszystko wniósł do zespołu. Przeciwko Zagłębiu było to wszystko widać. Do tego jeszcze doszła organizacja gry. To było ważne zwycięstwo pod kątem mentalnym, bo w ten sposób Piat przeskoczył rywali w tabeli i jest na fali wznoszącej - stwierdził.

Vuković nic nie musi udowadniać

Jóźwiak jest przekonany, że w starciu z Legą piłkarze Piasta będą wyjątkowo zmotywowani. - Przeciwko Legii ten mental będzie na jeszcze wyższym poziomie - zaznacza. - Łatwiej do takiego spotkania podchodzić po tak przekonywującej wygranej. Vuković nic nie musi udowadniać. Interesują go punkty, bo chce utrzymać zespół w lidze. Piast ma dobry skład. Od początku rundy zespół dobrze wygląda, zaczął punktować, opuścił strefę spadkową. Jest duża szansa na to, że Vuko wyciągnie zespół z dołu tabeli. Ma w tym doświadczenie. To samo zrobił w poprzednim sezonie z Legią - analizował były kadrowicz na naszych łamach.

