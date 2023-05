Aleksandar Vuković rozwiał wszelkie wątpliwości w sprawie swej przyszłości. „To nie jest temat, do którego trzeba by się w odnosić”

- Jeszcze we wtorek na treningu byłem w czapce i kurtce na treningu – mówi Aleksandar Vuković. - Pogoda więc wciąż pomaga w koncentracji, nie rozleniwia wiosną – dodaje z uśmiechem szkoleniowiec Piasta. Jego podopieczni już parę kolejek wstecz zapewnili sobie utrzymanie w ekstraklasie. Teraz siedem punktów brakuje im do czwartej pozycji, dającej prawo gry w pucharach. - Tak naprawdę realnym celem na tę końcówkę sezonu jest jednak piąta lokata, którą obecnie zajmujemy. Dlatego w tej chwili skupiamy się na tym, by dobrze zaprezentować się w każdym z trzech pozostałych do końca sezonu meczów – zapowiada Vuković przed piątkowym starciem z Koroną.

Dla niego to swego rodzaju „podróż sentymentalna”. I nie chodzi o to, że jesiennym starciem w Kielcach (1:1) zaczynał swą obecną przygodę z Piastem. Ważniejsze, że z Koroną wiąże go przeszłość piłkarska i… trenerska. - W Kielcach spędziłem w sumie pięć lat, w tym cztery - jako zawodnik. Tam zbierałem pierwsze moje doświadczenie trenerskie, jeszcze u trenera Pachety. Który dziś dobrze sobie radzi w Hiszpanii – wspomina Vuković. Jego kolegą z szatni był też dzisiejszy trener drużyny ze stolicy Świętokrzyskiego, Kamil Kuzera.

Seria gliwickich zwycięstw i awans drużyny w tabeli nie pozostał niezauważony. „Vuko” przerwał serię czterech triumfów Marka Papszuna w plebiscycie na „Trenera miesiąca”, organizowanym przez Ekstraklasę: w kwietniu to właśnie on zdetronizował opiekuna Rakowa.

Aleksandar Vuković rozwiał wszelkie wątpliwości w sprawie swej przyszłości

Jego nazwisko pojawiło się także w medialnych spekulacjach, dotyczących ewentualnego następcy Kosty Runjaica w Legii, gdyby ten zyskał tego lata angaż w którymś z klubów Bundesligi (takie pogłoski się pojawiły). Vuković kawał swego piłkarskiego i trenerskiego życia związał z Łazienkowską, więc trudno dziwić się dziennikarskim rozważaniom.

- To nie jest temat, do którego trzeba by się w jakikolwiek odnosić – zaznaczył jednak „Vuko” z mocą. - Ja wiem, że będę pracował w Gliwicach od początku przyszłego sezonu i już zaczynam układać – na ile można to robić na trzy kolejki przed końcem rozgrywek – plany na ten czas – zapewnił szkoleniowiec gliwiczan.

Mecz Piasta z Koroną rozpocznie się w Gliwicach w piątek o godz. 18.00. Transmisja w Canal+ Family i Canal+ Sport.