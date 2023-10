Bajeczny występ skrzydłowego reprezentacji, energię brał prosto z serca. To dla niej grał jak natchniony, wyznał wszystko wprost

Będzie kolejne powołanie do kadry? To on może dostać szansę od Michała Probierza

- Chciałbym tę bramkę dedykować mojej żonie, Dominice. Mamy dziś 12. rocznicę ślubu. Kocham cię, kochanie, to dla ciebie taki mały prezencik – mówił uśmiechnięty „Grosik” przed kamerami Canal+. Na świętowanie jubileuszu w bardziej romantyczny sposób czasu jednak w weekend nie miał; pod stadionem w Gliwicach czekał już na niego samochód, który zabierał go do stolicy na zgrupowanie kadry. - Z małżonką zobaczę się dopiero w Warszawie, przy okazji meczu z Mołdawią. Jest moim wiernym kibicem, więc przyjedzie na to spotkanie – dodał Grosicki.

Doświadczony reprezentant był postacią numer jeden meczu Pogoni z Ruchem. To jego przytomność umysłu, kiedy przejmował piłkę wybijaną niefortunnie przez bramkarza Niebieskich, a potem przyspieszenie na miarę super expressu i precyzyjna asysta otworzyły Fredrikowi Ulvestadowi drogę do pierwszego gola. Drugiego zdobył sam, a przy trzecim – Maciej Sadlok, naciskany przez Efthýmisa Kouloúrisa, wpakował piłkę do własnej bramki – to właśnie „Grosik” posyłał piłkę w pole karne Ruchu. Powtórka w meczach Biało-Czerwonych – i formy, i dedykacji – jak najbardziej mile widziana!

Kamil Grosicki: "Muszę wykorzystać każdą chwilę w reprezentacji, bo ona może być jedna i ostatnia" 🇵🇱🫡 Widać w rozmowie z @pbugajny, ile to powołanie znaczy dla Grosika! 🙌📺 Liga+ trwa w CANAL+ SPORT i CANAL+ online: https://t.co/DYVywsvso4 pic.twitter.com/xxYuQywNJz— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) October 7, 2023