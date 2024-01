Bartosz Slisz wyruszył na podbój Ameryki. Były kadrowicz mówi o jego "suficie", występach w MLS i reprezentacji Polski

Mistrz robi swoje. Kadra Rakowa coraz mocniejsza, namówili do powrotu do Polski piłkarza dobrze znanego w naszej lidze

Grał w ekstraklasie, prowadziło go dwóch selekcjonerów. Nie zgadniecie, co porabia dzisiaj

MLS to modny, ale i dobry kierunek

Wyjazd do Ameryki powinien być dla kadrowicza trampoliną przed kolejnym transferem. - Slisz w ekstraklasie dotarł „do sufitu” - obrazowo opisuje Marek Jóźwiak. - Jest gotowy na wyjazd, bo grając w Legii musiał radzić sobie z presją i przeciwnościami. Jest do tego jest przyzwyczajony. Nabrał doświadczenia występując w pucharach. MLS to modny, ale i dobry kierunek. Amerykanie chcą ściągać młodych piłkarzy, którzy coś wniosą do rozgrywek i zrobią progres. Jestem przekonany, że Bartek wypromuje się w Stanach i zapracuje na transfer do mocniejszej ligi w Europie. Tak jak to było w przypadku Przemka Frankowskiego, który z Chicago Fire trafił do Lens, gdzie wiedzie mu się świetnie - przypomina.

Bartosz Slisz obrał kurs na Amerykę. Tak pożegnał się z kibicami Legii Warszawa, co za słowa!

Zyskał pewność siebie w kadrze

Slisz spędził w Legii cztery lata. Dwa razy był mistrzem, zdobył też Puchar i Superpuchar Polski. W rundzie jesiennej należał do najmocniejszych punktów ekipy z Łazienkowskiej. - Zyskał pewność siebie, a to bardzo istotne - podkreśla Jóźwiak. - Wcześniej był niepewny. Nie wiedział, co ewentualnie może zrobić na boisku. Jesienią był gościem, który znał swoją wartość, dużo wnosił do gry zespołu. Był odpowiedzialny, a przecież kiedyś przytrafiały mu się straty piłki. Zbudowały go także występy w reprezentacji Polski. To spowodowało, że poczuł się pewniej także w Legii. Nie miał mocnej rywalizacji, więc dlatego też łatwo mu się grało w poprzedniej rundzie. Nie zapominamy, że gdy przychodził do Legii z Zagłębia, to był bohaterem głośnego transferu. To było dla niego obciążeniem. Jednak uniósł ten ciężar, choć początki w stołecznym zespole nie były dla niego za dobre - zauważa.

Legia się nie zatrzymuje, kolejne odejście. Obiecujący piłkarz skruszy Stal?

Spełni amerykański sen

Były kadrowicz ocenia, że Slisz poradzi sobie za oceanem. Według medialnych doniesień Atlanta Utd zapłaciła za polskiego pomocnika 3,5 mln dolarów. - Może spełnić ten amerykański sen - twierdzi. - Może w ligach TOP 5 w Europie miałby trudniej. To dobrze, że zdecydował się na wyjazd do Stanów. Zrobił krok, który pozwoli mu jeszcze bardziej się rozwinąć, poznać inny kraj, inną ligę. A kozaków jak Leo Messi czy Sergio Busquets w MLS nie brakuje. Dlatego będzie miał się od kogo uczyć i przeciwko komu grać. Trzeba mu życzyć powodzenia. To będzie dla niego fajna przygoda, a i finansowo też zyska. Skoro Atlanta płaci za niego konkretne pieniądze, to oznacza, że będzie miał kontrakt na odpowiednim poziomie - zaznacza.

Ryoya Morishita zaskakuje nie tylko na boisku! Taką niespodziankę przygotował japoński wojownik Legii Warszawa

Nie zamyka sobie drzwi do kadry

Trenerem Michał Probierz obdarzył zaufaniem Slisza, gdy został selekcjonerem kadry. Czy będzie stawiał na tego gracza także po jego wyjeździe do Stanów? - Myślę, że Bartek nie zamknie sobie drzwi do kadry – tłumaczy. - Uważam, że, warto mieć go na uwadze. Trzeba cały czas monitorować i śledzić jego poczynania w Stanach. Zastanawiam się na jakiej pozycji będzie ustawiony w Atlancie i jak wkomponuje się w klimat MLS. W Ameryce drużyny nastawione są na grę ofensywną, mniej myśli się o żelaznych zasadach taktycznych, bo publiczność chce goli i widowiska. Slisz ma dobre uderzenie z dystansu, niezłe wyjście z piłką, więc przy ofensywnej grze drużyny powinien jeszcze „urosnąć” - prognozuje Jóźwiak.

Jerzy Dudek o postawie Roberta Lewandowskiego i Barcelony. Legendarny bramkarz mówi wprost, co trapi mistrza Hiszpanii [ROZMOWA SE]

QUIZ: Ile wiesz o Legii Warszawa? Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od podstaw. W którym roku powstała Legia Warszawa? 1911 1916 1921 1922 Dalej

Sonda Czy Legia będzie mistrzem Polski w sezonie 2023/24? Nie, za dużo punktów już straciła Owszem; na razie nie jest najlepiej, ale do końca sezonu zostało wiele kolejek

WIOSŁOWAŁEM Z PIŁKARZAMI LEGII W SZCZYTNYM CELU! BYŁY CIĘŻARY I LITRY POTU Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.