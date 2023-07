Beniaminek zaskoczy faworyta? Już w piątek startuje nowy sezon PKO BP Ekstraklasy!

Kursy TOTALbet: Legia Warszawa – ŁKS Łódź

Już w najbliższy piątek nastąpi chwila, na którą fani rodzimej piłki czekali od wielu dni – start nowego sezonu PKO BP Ekstraklasy. Nowe rozgrywki zainauguruje starcie Warty Poznań z Pogonią Szczecin, a niedługo później do gry wejdzie obecny wicemistrz kraju oraz zdobywca Pucharu i Superpucharu Polski – Legia Warszawa. Pierwszym rywalem „Wojskowych” będzie beniaminek – ŁKS Łódź, a zdaniem TOTALbet zwycięzca tego starcia może być tylko jeden. Legalny polski bukmacher za każdą złotówkę postawioną na triumf gospodarzy ze stolicy płaci bowiem 1.38 zł. Analogiczny zarobek w przypadku wygranej gości wynosi natomiast aż 8.75 zł. Nie można jednak dziwić się aż tak dużej rozbieżności, zespół Kosty Runjaicia już w poprzednim sezonie prezentował się bardzo solidnie, a dodatkowo latem został poważnie wzmocniony. Z klubu co prawda odszedł Filip Mladenović, ale dziurę tę szybko załatano zakontraktowaniem Patryka Kuna z Rakowa Częstochowa. Oprócz tego kadrę pierwszej drużyny wzmocnili także Radovan Pankov (Crvena Zvezda Belgrad) oraz Juergen Elitim (Watford), którzy powinni być w stanie odcisnąć piętno na grze drużyny. „Wisienką na torcie” było natomiast sprowadzenie króla strzelców minionego sezonu PKO BP Ekstraklasy – Marca Guala z Jagiellonii Białystok. Oczekiwania względem hiszpańskiego napastnika są naprawdę duże i jednym z kluczowych pytań przed nowym sezonem jest to, czy 27-latek im podoła. W Warszawie wszyscy wierzą, że tak się stanie i Gual pomoże odzyskać mistrzostwo Polski. Legioniści pierwszy z 34 kroków w tym kierunku będą mogli wykonać już w najbliższy piątek, będąc murowanym faworytem pojedynku z ŁKS-em Łódź.

i Autor: TOTALbet

Dla klubu z Łodzi piątkowe starcie będzie natomiast powrotem do najwyższej klasy rozgrywkowej po trzyletniej przerwie. Wówczas przygoda ŁKS-u z ekstraklasą zakończyła się po zaledwie jednym sezonie oraz spektakularnym spadku. Działacze, sztab trenerski i sami piłkarze zapowiadają jednak, że tym razem będzie inaczej. Łodzianie w niezłym stylu wywalczyli awans i chcą teraz zrobić wszystko, aby zachować ligowy byt także na kolejne rozgrywki. W tym celu niezbędne są wzmocnienia, z tego też względu coraz to nowi zawodnicy trafiają do klubu. Najgłośniejszym transferem był z pewnością powrót Daniego Ramireza. Doświadczony Hiszpan w przeszłości reprezentował już barwy ŁKS-u, przenosząc się następnie do Lecha Poznań, a ostatnio występując w belgijskim Zulte Waregem. Oprócz niego do Łodzi trafili także m.in. Michał Mokrzycki (Wisła Płock), Marcin Flis (Stal Mielec) czy Adrien Louveau (RC Lens). Oprócz nich zespół wzmocnił także napastnik Kay Tejan, który potencjalnie może stać się prawdziwym strzałem „w dziesiątkę”. 26-latek ma całkiem interesujące CV, w którym można znaleźć występu m.in. W Sheriffie Tiraspol. Ostatnie pół roku spędził w drugoligowym holenderskim TOP Oss, gdzie w 13 meczach strzelił 3 bramki i zanotował 4 asysty. Nawet z nim w składzie inauguracyjne zwycięstwo w Warszawie z Legią wydaje się niezwykle mało prawdopodobne. Doskonale obrazują to zresztą kursy przygotowane przez TOTALbet, gdzie zwycięstwo ekipy ze stolicy „wyceniono” na 1.38, ŁKS-u natomiast na 8.75.

Sonda Kto w sezonie 2023/24 zostanie piłkarskim mistrzem Polski? Legia Warszawa Lech Poznań Raków Częstochowa Pogoń Szczecin Ktoś inny

Wybrane kursy TOTALbet

Wynik meczu:

Legia – 1.38 remis – 5.30 ŁKS – 8.75

Podwójna szansa:

1X – 1.09 12 – 1.17 X2 – 2.85

Legia strzeli gola:

tak – 1.09 nie – 6.50

ŁKS strzeli gola:

tak – 1.83 nie – 1.91

Total – suma goli w meczu:

poniżej 0.5 – 11.00 powyżej 0.5 – 1.03

poniżej 1.5 – 4.05 powyżej 1.5 – 1.23

poniżej 2.5 – 2.09 powyżej 2.5 – 1.72

poniżej 3.5 – 1.43 powyżej 3.5 – 2.79

poniżej 4.5 – 1.16 powyżej 4.5 – 5.00

poniżej 5.5 – 1.05 powyżej 5.5 – 9.25

Podane kursy mogą ulec zmianie.

Artykuł sponsorowany przez TOTALbet. TOTALbet posiada zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych. Udział w nielegalnych grach hazardowych grozi konsekwencjami prawnymi. Hazard związany jest z ryzykiem.