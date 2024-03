Blaż Kramer stracił sezon z powodu kontuzji. Były kadrowicz wprost o gwieździe Legii, surowa ocena

Portowcy w niedzielę śpią dłużej. Przebudzenie po przerwie wystarczyło do remisu [WIDEO]

Trener Kosta Runjaić po niepowodzeniach w tym roku mówi, że teraz każdy mecz dla jego podopiecznych jest jak finał. Jednak nie będzie mógł skorzystać z Kramera, dla którego fatalnie zakończyło się spotkanie z Widzewem. W walce o piłce z rywalem złapał się za nogę. Grymas na jego twarzy był wymowny. Nie był w stanie kontynuować gry i opuścił boisko. Badania wykazały, że uraz jest poważniejszy i nie obejdzie się bez zabiegu. Doznał złamania kości. Jak podał klub uraz powoduje, że będzie pauzował przez 9-12 tygodni.

Strzelił dziesięć goli

To dla Słoweńca drugi sezon w Legii. Jednak co pewien czas ma problemy zdrowotne, które wykluczają go z gry na różne okresy. Mimo tych zawirowań w tym sezonie zdobył w sumie dziesięć goli: po cztery w ekstraklasie i Lidze Konferencji, a dwie w Pucharze Polski.

To nie piłkarz na Legię?

Tyle że były reprezentant Polski Kamil Kosowski surowo ocenia gwiazdę warszawskiego klubu. - Uważam, że to nie jest piłkarz na Legię - powiedział nam niedawno Kosowski. - Teraz wypadł przez kontuzję i w tym sezonie nie zagra. Legia zawsze miała świetnych napastników. Nie przypominam sobie sytuacji, żeby w ostatnich latach w ataku nie było gracza z dobrym nazwiskiem. Nie musiał biegać, ale był skuteczny. Z całym szacunkiem, ale Kramer czy Maciej Rosołek to nie ten poziom - stwierdził ekspert Canal+ Sport.

Kun wróci po przerwie na kadrę

Wypadł Kamer, ale to niejedyna kontuzja w warszawskim zespole. Pomocnik Patryk Kun ma problem z mięśniem uda, którego nabawił się podczas występu z Pogonią. Kiedy będzie do dyspozycji sztabu? - Kun wróci do treningów z drużyną po przerwie reprezentacyjnej - zapowiedział trener Runjaić.

