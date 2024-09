Blaż Kramer został w Legii, szykuje się na Raków. Były as Tomasz Sokołowski o atutach gwiazdy wicelidera ligi

To dlatego Blaż Kramer został w Legii. To miało wpływ na decyzję Słoweńca

To on ma znaleźć Lukę w obronie Motoru. Zahović będzie objawieniem w Górninku?

Nie poznaliśmy jego możliwości

Słoweniec rozgrywa trzeci sezon w barwach Legii. Jak na na razie ten jest zdecydowanie najlepszym w jego wykonaniu. Skąd u niego ta eksplozja formy? - Być może właśnie z tego, że nic mu nie dolega, że jest zdrowy - mówi nam Tomasz Sokołowski, były pomocnik warszawskiego klubu. - Kontuzje wybijały go z rytmu. Gdy wracał, to potrzebował czasu. Co chwilę coś się z nim działo. Teraz wszystko jest OK i są efekty. Myślę, że właśnie przez te urazy nie poznaliśmy do końca jego możliwości – analizuje.

Jerzy Dudek o pomyśle na Piotra Zielińskiego, krytyce Roberta Lewandowskiego. Wskazał, kto powinien być numerem 1 w kadrze [ROZMOWA SE]

Odpłaca się za zaufanie

Ostatnio dużo się o nim mówiło w kontekście transferu do Turcji, a niedawno do Bułgarii i na Słowację. Postanowił zostać w Legii i odzyskać z nią mistrzostwo. - Trzeba przyznać, że początek sezonu ma obiecujący - ocenia Sokołowski. - Trener Goncalo Feio na niego stawia, a on stara się odpłacać za to zaufanie. Stał się jego pierwszym wyborem. Strzela gole, ale musi ciągle pracować nad skutecznością. Musi być powtarzalny, strzelać w kilku meczach z rzędu - zaznacza.

Nicola Zalewski podbije Stambuł? Roman Kosecki o transferze kadrowicza do tureckiego giganta

Nastawił się na sukces

Jednak dorobek bramkowy Słoweńca powinien być bardziej okazały. Zdobył trzy bramki w lidze i dwie w europejskich pucharach. - Takie sytuacje, które miał ze Śląskiem, to po prostu musi wykorzystywać - uważa były pomocnik Legii. - Zabrakło siły, bo piłka ledwo leciała czy precyzji. Z kolei bramkarz Korony instynktownie wybronił jego uderzenie z bliska. W pamięci mam też dwie jego fenomenalne asysty w meczu z Broendby w el. Ligi Konferencji. W ogóle to zamieszanie z jego odejściem przypomniało mi mój wyjazd do Izraela. Nie zagrałem tam meczu, szybko wróciłem i w tym sezonie wygraliśmy ligę. Może Kramer także będzie miał okazję cieszyć się z wywalczenia tytułu? Bo nastawił się na sukces - zastanawia się.

Jacek Bąk rozlicza kadrę ze startu w Lidze Narodów. Wytyka brak pazerności i złości, o kim mówi, że zachował się jak profesor? [ROZMOWA SE]

Ciągle jest w ruchu i szuka sobie miejsca

Były kadrowicz zwraca uwagę na sposób gry Słoweńca. - Jest groźny przy stałych fragmentach - wylicza. - Trzeba mu oddać także, że ciągle jest w ruchu, że naciska rywali, którzy mają z nim ciężko. Nie boi się starć z nimi. Przy swoich warunkach bazuje na sile. Poza tym Kramer szuka sobie pozycji, tej wolnej przestrzeni. Wychodzi do prostopadłych podań i w ten sposób stara się zagrażać przeciwnikom. W każdym razie konkurencję w ataku Legii ma dużą, ale na ten moment wysunął się na prowadzenie. Nie wiem za to, co się dzieje z Markiem Gualem. Hiszpan ma umiejętności, ale nie potrafi się odnaleźć. Jest dużym rozczarowaniem - dodaje.

Marek Koźmiński wskazał, kto bliżej bluzy z nr 1 w kadrze. A ten kadrowicz nie wzbudza zaufania. Pełna zgoda?

Raków nie przekonuje, ale...

W niedzielę Kramer będzie miał okazję sprawdzić się na tle Rakowa. Czy zaskoczy obronę częstochowian? - Wrócił trener Marek Papszun, ale do tego momentu postawa jego zespołu mnie nie przekonuje - mówi Sokołowski. - Ale jest bardzo solidny. Mało strzela, ale też mało traci. Nie znaczy, że Raków nie zaskoczy Legii. Obaj trenerzy znają się doskonale. Mecze z Rakowem dla Legii zawsze były trudne, bo rywale potrafią grać intensywnie. Obie drużyny chcą wysoko atakować, bazują na momentach odbioru. Wydaje mi się, że teraz wyżej stoją akcje gospodarzy - przekonuje były ulubieniec stołecznego klubu.

Paweł Golański o występach w Lidze Narodów. Padły słowa o przebłyskach, tego oczekuje od kadrowiczów

QUIZ: Ile wiesz o Legii Warszawa? Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od podstaw. W którym roku powstała Legia Warszawa? 1911 1916 1921 1922 Dalej

Sonda Czy Legia Warszawa będzie mistrzem Polski w sezonie 2024/25? Tak Nie Trudno powiedzieć

Goncalo Feio nowym trenerem Legii Warszawa Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.