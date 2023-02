Byli kadrowicze o młodej gwieździe ekstraklasy. "Dajmy mu się wykazać, w tym elemencie jest w Polsce najlepszy"

Chorwat ma załatać dziury w obronie Pogoni. Chciała go także Legia

Ostatnio pojawiły się medialne doniesienia o zainteresowaniu Kacprem Tobiaszem ze strony VfB Stuttgart. O bramkarzu Legii rozmawialiśmy ostatnio z Arkadiuszem Onyszko, byłym kadrowiczem, który uważa, że młody zawodnik należy do najlepszych na swojej pozycji w ekstraklasie. - Tobiasz jeszcze rok powinien pograć w ekstraklasie, a potem niech wyjeżdża i podbija Europę - powiedział były bramkarz w rozmowie z naszym portalem. - W tym momencie w jego przypadku ważne jest ogranie, zdobycie doświadczenia. Dlatego niech trochę jeszcze połapie w Legii. Przecież ma za sobą dopiero jedną rundę w ekstraklasie. Dajmy mu się wykazać. Dobrze byłoby, że Legia awansowała do europejskich pucharów, bo miałby okazję się sprawdzić i na tym polu. To kompletny bramkarz. Rzuca się w oczy u niego bardzo dobra gra nogami, która jest doceniana za granicą. W tym elemencie jest w Polsce najlepszy - zaznaczył.

Może zajść wysoko

Wysokie notowania Kacper Tobiasz ma także u innego kadrowicza - Sebastiana Mili. - Tobiasz jest coraz pewniejszy - mówił nam przed startem rundy rewanżowej Sebastian Mila. - Co najważniejsze: dźwiga ciężar wielkiego klubu jakim jest Legia. To nie jest łatwe. Jak będzie miał pokorę i pewność siebie, to może wiele osiągnąć w futbolu. Wierzę w tego chłopaka - dodał były reprezentant Polski.

