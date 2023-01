Były piłkarz Legii wskazuje na poważny problem. Nie mogl się spodziewać tego w sylwestra, skandaliczne

Tomasz Sokołowski doznał czegoś, czego chyba sam do końca nie mógł się spodziewać. Były gwiazdor warszawskiej Legii, poinformował na swoich mediach społecznościowych, że na warszawskiej Białołęce doszło do czegoś, co nosi znamiona skandalu. Trzeba przyznać, że to co opisał eks-gwiazdor drużyny z Łazienkowskiej 3 jest wprost kuriozalne.

Tomasz Sokołowski doznał szoku. Były gwiazdor Legii nieprzyjemnie zaskoczony w Sylwestra

Jak napisał Tomasz Sokołowski za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych. w Warszawie, a konkretnie na jednym z boisk umiejscowionych na Białołęce, praktycznie nie było sposobu na to, aby uprawiać sport. Okazuje się bowiem, że zostało ono zamknięte w godzinach popołudniowych. Jak przyznał były piłkarz Legii, w swoim boiskowym życiu widział naprawdę dużo, ale na to nie był zupełnie gotowy.

- Myślałem, że już mnie nic nie zaskoczy na boisku, a jednak. Na jednym z orlików na Białołęce, przychodzi Pani z ochrony o godzinie 12 i informuje, że koniec grania, myślałem że w sylwestra tylko sklepy wcześniej zamykają. - napisał Tomasz Sokołowski na swoim Twitterze.