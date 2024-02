Były reprezentant Polski nie lubi bezczynności. Zagra w filmie i wejdzie do klatki

Wykształcenie Kamila Grosickiego może zadziwić! Po latach wrócił do szkoły, szczegóły wyszły na jaw!

Chodzi o Radosław Majewskiego, który w grudniu skończył 37 lat. Powrócił do zdrowia po ciężkiej kontuzji zerwania więzadeł krzyżowych i podpisał kontrakt ze Zniczem Pruszków, którego jest wychowankiem. Powrócił do Pruszkowa po prawie...18 latach bogatej kariery. Grał m.in. w Groclinie, Lechu i Pogoni oraz w angielskiej Championship w barwach Nottingham i Huddersfield. Okazuje się, że Majewski im starszy, tym ma więcej zapału. Podpisał bowiem również umowę z federacją Clout MMA.

Pójdzie więc śladami innych piłkarzy - Tomasza Hajty, Jakuba Wawrzyniaka czy Błażeja Augustyna. Jak poinformował portal „Sportowe Fakty” Majewski podpisał z federacją umowę na 3 walki w okresie najbliższych 2,5 lat. Do pierwszej dojdzie najprawdopodobniej po zakończeniu sezonu piłkarskiego i wygaśnięciu umowy ze Zniczem. Jakby tego mało, to „Maja” chce rozpocząć karierę aktorską i jest już po zdjęciach do polskiej komedii filmowej. Nie znamy na razie jej tytułu, ale wiadomo, że były reprezentant Polski gra w niej… listonosza. Premiera ma się odbyć latem tego roku.

Jan Tomaszewski ostro o Lewandowskim i Barcelonie