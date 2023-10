Chwile grozy w Kotle Czarownic. Dramat był blisko. „Odleciałem na dziesięć sekund”

Co za emocje w Lubinie! Zagłębie goniło, ale wtedy Edi Semedo zrobił to [WIDEO]

Trener Ruchu, Jarosław Skrobacz, zasugerował nawet na pomeczowej konferencji, że jego podopieczny stracił przytomność po starciu z Rafałem Leszczyńskim. Sam Szczepan swój stan oceniał jednak ciut inaczej w rozmowie z „Super Expressem”.

„Super Express”: - Pamięta pan cokolwiek z sytuacji poprzedzającej drugi rzut karny?

Daniel Szczepan: - Skupiłem się na piłce i dostałem od bramkarza w głowę – nawet nie wiem czym. „Odleciałem” na dziesięć sekund

- A koledzy gwałtownie wołali pomoc medyczną!

- Tak. Może nawet trochę za bardzo spanikowali, niepotrzebnie mi grzebali w ustach.

- Pewnie sprawdzali, czy się pan nie udusi. A stracił pan przytomność?

- Nie, byłem tylko trochę zdezorientowany. Na szczęście szybko postawiono na nogi.

- A pan zaraz potem z wielką pewnością siebie wziął piłkę i ustawił na 11. metrze!

- Trener krzyczał z ławki, żebym nie wykonywał tego karnego. Ale ja czułem się na siłach.

- I od razu wiedział pan, jak uderzać? Przecież Rafał Leszczyński już wiedział, jak pan strzela.

- Tak. Wystarczyło zmienić róg. Na szczęście wpadło.

- „Szczepek wyśle 30 tys. widzów w kosmos” – zapowiadał prezes Siemianowski w „Super Expressie”. Usłyszał pan od niego osobiście te słowa przed meczem?

- Nie. Naprawdę tak powiedział? Fajne zdanie. I fajna motywacja na kolejne spotkania.

- Remis z liderem to coś, co wam da wreszcie solidnego „kopa” do częstszego zdobywania punktów?

- Zawsze trzeba przede wszystkim szukać pozytywów. A z punktu zdobytego z liderem zawsze trzeba się cieszyć. Głowy będą czystsze, będziemy pozytywniej nastawieni do kolejnych meczów. Z większą wiarą w siebie.

- Pan ma za sobą przygodę ze Śląskiem. Pogadał pan po meczu z byłymi kolegami?

- Dwóch ich zostało: Piotrek Samiec-Talar i Erik Exposito. Zamieniłem z nimi kilka słów.

- Rozczarowani?

- Mieli lekki niedosyt po tym remisie, bo ambicje we Wrocławiu są spore.

- Exposito wam gola nie strzelił. Sukces Ruchu?

- Tak. Bo to dziś najlepszy zawodnik ekstraklasy.

- Co by pan chciał mieć z niego, z jego umiejętności?

- Lewą nogę (śmiech).

Daniel Szczepan autorem pierwszego dubletu dla Ruchu w Ekstraklasie od Patryka Lipskiego 10 grudnia 2016r. (przeciw Wiśle Płock).Szczepan to 90. zawodnik Ruchu z dubletem w Ekstraklasie, najwięcej na koncie Gerarda Cieślika (40, najwięcej w historii ligi).#RCHŚLĄ— EkstraStats (@EkstraStats) October 29, 2023