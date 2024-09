i Autor: cyfrasport Kamil Grosicki otworzył swoje konto bramkowe w tym sezonie golem w meczu ze Śląskiem

Im strzelać kazano!

Co tam się działo! Gwiazdor Pogoni wreszcie z golem, za to wicemistrz Polski odesłany do narożnika: czerwony alert we Wrocławiu

„Główka pracuje” – zawołać chciałoby się po spektaklu, jakim uraczyli widzów w Szczecinie piłkarze Pogoni i Śląska. Wypełnione niemal po brzegi trybuny stadionu im. Floriana Krygiera były świadkami aż ośmiu goli, co już samo w sobie jest wydarzeniem niezwykłym. Aż pięć nich zdobyto po strzałach głową, trzykrotnie z takich właśnie goli cieszyli się gracze wrocławscy. I co? I okazało się, że niezwykły skądinąd wyczyn nie wystarczył do zdobycia choćby punktu!