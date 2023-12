Cracovia wybiła Legii marzenia o tytule? Kosta Runjaić o mistrzostwie, stracie do lidera

Nikt nie kochał Cracovii jak On

Ambicje są zdecydowanie wyższe

Bohaterem krakowian był Benjamin Kallman, który zdobył dwie bramki. Najpierw popisał się kapitalnym uderzeniem z dystansu. W tej sytuacji bramkarz Kacper Tobiasz był bez szans. Fin oddał strzał życia. - Przegraliśmy zasłużenie - powiedział trener Kosta Runjaić podczas konferencji prasowej, cytowany przez klubowe media. - Zabrakło nam energii, która byłą potrzebna, aby zdobyć punkty. Nasze ambicje są zdecydowanie wyższe. Nie szukam wymówek Rywal pokazał ogromne zaangażowanie. Zabrakło nam bardzo ważnych piłkarzy: Bartosza Slisza, Pawła Wszołka, Tomasa Pekharta i Blaża Kramera. To odbiło się na naszej jakości. Nie zaprezentowaliśmy poziomu, jakiego sami od siebie oczekiwaliśmy - tłumaczył.

Wierzy w to, że Legia odrobi straty

Legia marzy o mistrzostwie Polski. Jednak ten cel coraz bardziej się oddala. - Dziewięć punktów do lidera to duża strata - wyjawił trener Runjaić. - Jednak wierzymy, że możemy to odrobić. Przed nami wiele meczów. Mamy pełną świadomość naszej sytuacji. Nie chcę narzekać - zaznaczył szkoleniowiec warszawskiego klubu.

