Efektowna wygrana nie wystarczyła "Portowcom". Lech też wygrał i kończy sezon na podium!

Pogoń chcąc myśleć o wyprzedzeniu Lecha i zdobyciu brązowego medalu musiała wygrać z Radomiakiem, i liczyć na stratę punktów przez „Kolejorza” w meczu z Jagiellonią. Ale to Radomiak zaczął lepiej mecz w Szczecinie i przeprowadził kilka groźnych akcji. W 26. minucie goście stracili podstawowego obrońcę Mateusza Cichockiego, który doznał kontuzji. W 30. min w swoim stylu rozpędził się Kamil Grosicki, ale Marcel Wędrychowski nie doszedł do piłki podanej wzdłuż bramki przez „Grosika”. Piłka jednak po chwili wróciła w pole karne, a Christos Donis sfaulował Zahovicia, i sędzia wskazał na 11 metrów. Goście protestowali, ale VAR podtrzymał decyzję arbitra. Pewnym wykonawcą rzutu karnego był Kamil Grosicki.

Wkrótce po rozpoczęciu drugiej połowy było 2:0. Aktywny Grosicki pognał lewym skrzydłem, po jego dośrodkowaniu Mateusz Łęgowski idealnie przyjął piłkę i równie dobrze strzelił nie dając szans bramkarzowi gości. 20-letni Albert Posiadała zadebiutował dzisiaj w ekstraklasie i był to bolesny debiut. W 51. min tak wyprowadzał piłkę od bramki razem z obrońcą Mike’em Cestorem, że ta odskoczyła od nogi bramkarzowi, na co czekał tylko Luka Zahovic i praktycznie wślizgiem wbił ją do bramki. W doliczonym czasie po dobrej akcji i dośrodkowaniu Mateusza Łęgowskiego, piłkę do bramki skierował Alexander Gorgon, co jeszcze bardziej „nakręciło” kibiców do świętowania wygranej. Radość byłaby większa, gdyby wygrana dała Pogoni na podium. Tak się nie stało. Lech Poznań wygrał z Jagiellonią 2:0 po golach Artura Sobiecha i Lubomira Satki, i to piłkarze „Kolejorza" stanęli na najniższym stopniu podium w zakończonym dzisiaj sezonie.

Pogoń Szczecin - Radomiak Radom 4:0 (1:0)

Bramki: 1:0 Kamil Grosicki (33-karny), 2:0 Mateusz Łęgowski (47), 3:0 Luka Zahovic (51), 4:0 Alexander Gorgon (90+02).

Żółta kartka - Pogoń Szczecin: Linus Wahlqvist, Wahan Biczachczjan. Radomiak Radom: Roberto Alves.

Sędzia: Bartosz Frankowski (Toruń). Widzów 19 590.

Pogoń Szczecin: Dante Stipica - Linus Wahlqvist (69. Paweł Stolarski), Benedikt Zech, Mariusz Malec (77. Danijel Loncar), Leonardo Koutris - Marcel Wędrychowski (65. Wahan Biczachczjan), Damian Dąbrowski, Mateusz Łęgowski, Sebastian Kowalczyk (65. Alexander Gorgon), Kamil Grosicki - Luka Zahovic (77. Kostas Triantafyllopoulos).

Radomiak Radom: Albert Posiadała - Damian Jakubik (54. Daniel Pik), Raphael Rossi, Mateusz Cichocki (26. Mike Cestor), Dawid Abramowicz - Lisandro Semedo, Christos Donis (54. Luizao), Roberto Alves, Alberto Cayarga (75. Jakub Nowakowski), Frank Castaneda - Jean Franco Sarmiento (75. Krystian Okoniewski). (PAP)

