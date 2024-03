Erik Exposito i Patryk Klimala szykują się na Jagiellonię. Ten duet zapewni Śląskowi tytuł?

Legia przez to zawodzi w lidze i ucieknie jej tytuł? To z tym nie radzi sobie warszawski gigant

Exposito strzelił w lidze 14 goli i jest liderem w klasyfikacji najlepszych strzelców. Jednak w tym roku w czterech spotkaniach nie może się przełamać. - Mówimy o bardzo dobrym zawodniku, świetnym napastniku - powiedział trener Adrian Siemieniec podczas konferencji prasowej, cytowany przez klubowe media. - Świadczy o tym jego gra. Jednak nie chcę sprowadzać zespołu z Wrocławia wyłącznie do osoby hiszpańskiego atakującego. Nie chcę niczego ujmować kapitalnej pracy, jaką wykonał trener Jacek Magiera wraz ze sztabem i całą drużyną. Nie da się być liderem po 24. kolejkach tylko dlatego, że ma się w swoich szeregach jednego jakościowego piłkarza. Śląsk to nie tylko Erik, Śląsk to także konsekwencja, inni zawodnicy o wysokiej jakości - tłumaczył.

Piłkarzom Jagiellonii zagrożenie grozi także ze strony Patryka Klimali, który ma za sobą występy w białostockiej drużynie. - Klimala zawsze był mężnym napastnikiem, bardzo o to dbał - stwierdził trener Siemieniec, cytowany przez oficjalny portal klubu. - Jest bardzo silny, szybki, agresywny w polu karnym, szuka piłki w „szesnastce” i jego obecność na boisku sprawi, że będziemy czujni. Czy wyjdzie w pierwszym składzie, czy z Erkiem w parze to się okaże - dodał szkoleniowiec wicelidera ekstraklasy.

