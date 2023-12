Erik Exposito zostawi lidera Ekstraklasy?! Niedobre informacje dla kibiców Śląska, w tle duże pieniądze

Śląsk liderem ekstraklasy, sięgnie po mistrzostwo? "Dla tuzów ligi to policzek"

Już przed tym sezonem Hiszpan chciał opuścić Wrocław, miał wówczas ofertę m.in. z Rakowa. Trener Jacek Magiera postawił jednak weto i okazało to się znakomitym posunięciem, i Exposito zapewne dokończy sezon w Śląsku. Po tym co pokazuje napastnik, szefowie klubu chcieliby za wszelką cenę zatrzymać go na dłużej. Według portalu „Sportowe Fakty” przedstawili propozycję nowego kontraktu. Byłby zapewne najwyższy w historii klubu, ale wiadomo, że za jakość trzeba płacić.

Trener Orest Lenczyk porównał mistrzowski zespół Śląska do obecnego. W tym widzi największą różnicę

Według „Sportowych Faktów” Exposito w jednym z II-ligowych klubów w Turcji mógłby liczyć na wynagrodzenie ok. 800 tys. euro za sezon, a po awansie do Super Lig nawet około 1 mln. Wg portalu, na tak wysokie zarobki nie ma szans w Śląsku. Jeśli Hiszpan w najbliższym czasie nie osiągnie porozumienia z klubem z Dolnego Ślaska, to po wygaśnięciu obecnego kontraktu (30 czerwca 2024) będzie mógł odejść za darmo. Exposito jest liderem strzelców ekstraklasy z 14. bramkami po dziewiętnastu meczach. Łącznie rozegrał w polskiej lidze 138 meczów i strzelił w nich 49 goli.

