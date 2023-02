Fatalna passa Portowców. Trener Stolarczyk pogrążył były klub [WIDEO]

Pogoń zaczęła z animuszem, ale brakowało wykończenia akcji i odrobiny szczęścia W 32. min Kamil Grosicki huknął prawą nogą, ale piłka trafiła w poprzeczkę. W 49. min z ostrego kąta mocno strzelał Marcel Wędrychowski, choć lepiej ustawieni byli Grosicki i Almqvist. Pięć minut później stuprocentowej okazji nie wykorzystał Sebastian Kowalczyk, fatalnie pudłując z 5. metrów. Czego nie potrafił zrobić Kowalczyk to zrobił Tomasz Kupisz. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego strzelił z bliska głową do siatki. Drugi celny strzał na bramkę dał Jagiellonii gola. W 76. min Pogoń nie tylko powinna, ale musiała strzelić gola. Najpierw sytuację sam na sam z Alomeroviciem przegrał Luka Zahović, a dobitka Grosickiego przeszła wysoko nad poprzeczką. Grosik złapał się za głowę, nie wierząc w to co zrobił.

Piłkarze Jagiellonii przeprowadzili błyskawiczną kontrę, którą skutecznym strzałem z bliska zakończył Jesus Imaz. Maciej Stolarczyk były piłkarz i trener Pogoni, udanymi zmianami - wprowadzenie Bartłomieja Wdowika i Imaza - pomógł swojej drużynie. Jens Gustafsson w końcówce meczu próbował ratować sytuację zmianami, ale bez żadnych efektów. Pozycja szwedzkiego trenera w Pogoni, która celowała w ligowe podium, wydaje się być coraz słabsza i mniej pewna. W Białymstoku radość, bo Jagiellonia przełamała serię ośmiu meczów bez zwycięstwa.

Jagiellonia Białystok - Pogoń Szczecin 2:0 (0:0).

Bramka: 1:0 Tomasz Kupisz (58-głową), 2:0 Jesus Imaz (78).

Żółta kartka - Jagiellonia Białystok: Nene, Maciej Bortniczuk. Pogoń Szczecin: Marcel Wędrychowski, Wahan Biczachczian.

Sędzia: Szymon Marciniak (Płock). Widzów: 5 450.

Jagiellonia Białystok: Zlatan Alomerovic - Dusan Stojinovic, Israel Puerto, Mateusz Skrzypczak, Jakub Lewicki - Tomasz Kupisz (88. Maciej Twarowski), Taras Romanczuk, Nene (73. Michal Sacek), Juan Camara (57. Jesus Imaz) - Maciej Bortniczuk (46. Bartłomiej Wdowik), Bartosz Bida (73. Paweł Olszewski).

Pogoń Szczecin: Dante Stipica - Linus Wahlqvist (60. Maciej Stolarski), Benedikt Zech, Mariusz Malec, Leonardo Koutris (76. Leo Borges) - Marcel Wędrychowski (84. Alexander Gorgon), Damian Dąbrowski, Rafał Kurzawa (76. Wahan Biczachczian), Sebastian Kowalczyk - Kamil Grosicki, Pontus Almqvist (60. Luka Zahovic).(PAP)