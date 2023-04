Fatalne wieści w sprawie Bartosza Salamona! To będzie olbrzymi cios, nie takich doniesień oczekiwali fani

Ostra opinia byłego piłkarza Legii. Wypuszczenie Pekharta to był błąd? Jan Mucha powiedział to wprost

Tuż przed ostatnim meczem ćwierćfinałowym Ligi Konferencji Europy, podczas którego Lech Poznań podejmował na własnym stadionie Fiorentinę, UEFA zdecydowała się zawiesić Bartosza Salamona na trzy miesiące po tym, jak w jego próbce badań antydopingowych znaleziono pewną substancję. Próba A obrońcy "Kolejorza" dała wynik pozytywny i pozwoliła wykryć substancję stosowaną w leczeniu nadciśnienia, która sama w sobie nie daje co prawda żadnej korzyści pod kątem wydolności organizmu, natomiast może być użyta do wypłukania z ciała innej substancji, która jest zakazana. Lech oczywiście natychmiast odwołał się od decyzji UEFA, ale sytuacja nie wygląda najlepiej.

Nowe światło na sprawę Bartosza Salamona rzucił bowiem Łukasz Wiśniowski w programie "Misja Futbol" w Przeglądzie Sportowym Onet. Dziennikarz dotarł bowiem do informacji, według których kolejne badanie, któremu został poddany Bartosz Salamon dało identyczny wynik.

- Z tego, co słyszałem, próbka B potwierdza to, co było w próbce A, więc ten minimalny powód do optymizmu, którym niektórzy budowali narrację przez ostatnie tygodnie, trzeba będzie wyrzucić do kosza i należy poczekać, jaka ta decyzja będzie ostatecznie - wyznał Wiśniowski ujawniając nowe informacje w sprawie obrońcy Lecha Poznań.

