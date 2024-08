i Autor: Art Service/Super Express Adrian Błąd fetuje gola w meczu z Jagiellonią

Koszmar Jagiellonii bez końca!

Futbol to gra BŁĄDÓW: słynne „uszy” znów w ekstraklasie po ośmiu latach. Czarna seria mistrza trwa

Cztery porażki z rzędu, w tym trzy – z czterema straconymi bramkami; trudne chwile przeżywał w ostatnich tygodniach Adrian Siemieniec i jego białostoccy podopieczni. Nie schodzili jednak z przyjętej drogi: żadnej „lagi” do przodu, z pominięciem , za to konsekwentne budowanie akcji od bramkarza. Nawet gdy ma to przynieść bolesne konsekwencje.