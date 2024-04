i Autor: Cyfrasport Gabriel Kobylak

Co za wyczyn!

Gabriel Kobylak zapisał się w historii ligi. Bramkarz Radomiaka dołączył do legend reprezentacji Polski, wielkie nazwiska!

Rzadko się zdarza, aby to bramkarze strzelali gole. Jednak do takiej sytuacji doszło podczas ostatniej kolejki ekstraklasy. W annałach zapisał się Gabriel Kobylak, który w nietypowych okolicznościach pokonał golkipera Puszczy Niepołomice. Tyle że bramkarz Radomiak nie jest pierwszym, któremu się to udało. Przed laty do siatki rywali trafiali także legendarni bramkarze reprezentacji Polski. O kim mowa?