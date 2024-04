Josue o przyszłości w Legii Warszawa, co miał na myśli? Padły słowa o szacunku, dumie, marzeniach

Brakuje mu tylko mistrzostwa do kolekcji

Josue rozgrywa trzeci sezon w ekstraklasie. W ubiegłym roku cieszył się z zajęcia drugiego miejsca w lidze oraz zdobycia Pucharu Polski i Superpucharu. W tej edycji dorzucił występy w grupie Ligi Konferencji i awans do fazy pucharowej. Przed rokiem przedłużył umowę na dwanaście miesięcy, bo chciał powalczyć o tytuł. którego mu brakuje w kolekcji. W dorobku ma m.in. Puchar Portugalii, Izraela czy Polski. Jednak nigdy nie był mistrzem. Ten cel zamierzał osiągnąć ze stołecznym klubem. Czy dane mu będzie to zrealizować? Czy w ogóle podpisze nowy kontrakt i zostanie w klubie z Łazienkowskiej na kolejny sezon?

Ma wrażenie, że niektórzy ludzie nie doceniają tego, co robi

O swojej przyszłości kapitan Legii powiedział po meczu z Górnikiem na antenie Canal+ Sport. Co chciał przekazać as stołecznej drużyny? - Moje życzenia zna rodzina - powiedział Josue w rozmowie z Canal+ Sport. - W tym roku moje marzenia się nie spełnią, bo to nie ode mnie zależy. Żeby zostać w jednym miejscu musisz czuć szacunek od - jakby to powiedzieć - od wszystkich ludzi. Czasami mam wrażenie, że niektórzy ludzie nie doceniają tego, co robię. Nie wiem, co mnie czeka, czy zostanę w Legii. Ale jeśli odejdę z Legii, to uwierz mi, że będę dumny z tego, co osiągnąłem w tym klubie. To nie ode mnie zależy, jak mnie czeka przyszłość. Jedno, co mogę powiedzieć to, że będę grał w piłkę - przyznał w rozmowie z Canal+ Sport.

