Gamboa bohaterem Pogoni! Szczecinianie wyrwali awans do półfinału Pucharu Polski w dogrywce

Kiedy obie drużyny myślały zapewne już o rzutach karnych, a trenerzy kto je będzie strzelał, Pogoń miała rzut wolny. Wahan Biczachczjan dośrodkował na głowę Mariusza Malca, a ten zgrał piłkę wprost na głowę Portugalczyka, który umieścił piłkę w siatce. Lechowi zabrakło czasu na wyrównanie i to Portowcy cieszyli się ze zwycięstwa i awansu do półfinału. Mecz był bardzo wyrównany. Oba zespoły przystąpiły do niego w nieco zmienionych składach w porównaniu do ostatnich meczów w lidze.

Alexander Gorgon przed hitem w Pucharze Polski. Mocna deklaracja piłkarza Pogoni, mówi o pewności siebie

W Lechu powrócił do gry po kontuzji Radosław Murawski, a miejsce w bramce zajął Filip Bednarek. Do bramki Pogoni powrócił Rumun Valentin Cojocaru, a od początku zagrał Alexander Gorgon, strzelec dwóch goli w ostatnim meczu z ŁKS-em. I to właśnie Gorgon popisał się najlepszym zagraniem w I połowie. W 20. min znakomitym podaniem uruchomił Kamila Grosickiego, który znalazł się w sytuacji sam na sam z bramkarzem. Wydawało się, że „Grosik” ma nawet za dużo czasu na podjęcie decyzji i spudłował strzelając obok bramki. Później oba zespoły poświęcały więcej uwagi i sił, żeby gola nie stracić niż go strzelić. Po przerwie zaatakował Lech i to dosyć ostro. W 51. min rozpędzony Kristoffer Velde wpadł na bramkarza Valentina Cojocaru i ten mocno ucierpiał, ale powrócił do gry. W 67. min obaj panowie zmierzyli się ponownie, ale w sportowej walce. Świetny strzał Norwega w znakomitym stylu obronił Cojocaru. Im bliżej końca, tym zespoły traciły impet i doszło do dogrywki, a w niej Portowcy zadali cios tuż przed końcem - Duma być kapitanem takiej drużyny. Ciężką pracą idziemy krok po kroku po nasze marzenia. Wierzę, że ten gol poniesie nas jeszcze bardziej – cieszył się po meczu Kamil Grosicki.

Trener Pogoni o Kamilu Grosickim. Jak długo as Portowców może grać na wysokim poziomie? Jego fani będą zachwyceni