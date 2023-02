Gorące krzesło w Zabrzu: Adam Matysek o pierwszym zadaniu w roli prezesa Górnika. Jest wyzwanie!

Marcin Kaczmarek ma plan na Koronę Kielce. Trener Lechii mówi, co będzie kluczem w walce o utrzymanie w lidze

To będzie trudny egzamin dla drużyny z Roosevelta. Po pięciu spotkaniach o punkty bez wygranej „górnicy” znaleźli się niebezpiecznie blisko strefy spadkowej. Po ostatnim „domowym” remisie z Radomiakiem, piłkarze wysłuchać musieli swoistej „mowy motywacyjnej” z trybun, co z dużą goryczą przyjął ich szkoleniowiec. Wszystkie te okoliczności sprawiły, że właściciel klubu w ostatnich kilkunastu godzinach zdecydował się na parę ruchów personalnych

Gorące krzesło w Zabrzu: Adam Matysek o pierwszym zadaniu w roli prezesa Górnika

Nowym prezesem zabrzańskiego klubu (stanowisko pozostawało nieobsadzone od końcówki sierpnia, kiedy pożegnano się z Arkadiuszem Szymankiem) został Adam Matysek – były reprezentacyjny golkiper, ligowiec w szeregach Śląska Wrocław, RKS-u Radomsko i Zagłębia Lubin, przez wiele sezonów (pod koniec ub. wieku) występujący w 1. i 2. Bundeslidze. Natomiast nowym dyrektorem sportowym Górnika został – pracujący od ponad dekady w klubowej akademii – Łukasz Milik, brat Arkadiusza, reprezentanta Polski, zawodnika Juventusu.

- Na razie podpisałem umowę do końca kadencji, która – zgodnie z uwarunkowaniami spółek miejskich – wygasa z końcem czerwca – zaznaczył 54-letni Adam Matysek. - Nie mam z tym jednak problemu. Nie zastanawiam się, czy i kiedy mogę zostać zwolniony – dodał, odpowiadając na pytanie o „gorące krzesło”, jakim od wielu lat jest stanowisko sternika zabrzańskiego klubu.

Matysek przyznał, że wciąż jest na etapie poznawania klubowych struktur. Dlatego na pierwsze dni funkcjonowania przy Roosevelta stawia sobie przede wszystkim cel... sportowy. - Drużyna jak najszybciej musi wyjść z dołka, w którym się znajduje. Nie odebrałem negatywnie postawy zespołu w meczu z Radomiakiem. Drużyna jest na dobrej drodze, jeśli chodzi o grę. Potrzebuje natomiast małego sukcesu, może być w ten weekend w Częstochowie – podkreślił Matysek zaznaczając, że przed wyprawą pod Jasną Górę spotka się z całym zespołem.

- Chłopcy muszą pojechać na mecz i uwierzyć w siebie i w to, co grali do tej pory – tak nowy prezes definiował „lekarstwo” na górniczą niemoc. - Z jednej strony mam wrażenie, że drużyna jest nieco podłamana ostatnimi wynikami. Z drugiej - zobaczyłem iskrę w oczach zawodników i trenera. Jestem więc optymistą – dodał Adam Matysek.

Mecz Raków – Górnik w sobotę o godz. 17.30. Transmisja w Canal+ Sport i Canal+ 4K Ultra HD.

