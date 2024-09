- W paru ostatnich meczach Górnika rywale zbyt łatwo dochodzili do bramkowych okazji – tak Urban postrzega główną przyczynę kolejnych wpadek swej drużyny w minionych trzech kolejkach. - Nie można bronić tak, jak robiliśmy to my w wielu momentach, bo w ten sposób nie da się wygrywać meczów – analizuje dalej trener zabrzan.

Proste błędy w defensywie, często przy stałych fragmentach gry, niweczyły ofensywny wysiłek jego zespołu. Do tego ostatniego szkoleniowiec generalnie nie ma większych zastrzeżeń. - Problem byłby większy, gdybyśmy grali słabo. A tak nie jest – mówi podkreślając, że ma w zespole wielu zawodników lubiących grę kombinacyjną, która w końcu musi zaowocować i golami, i poprawą wyników. - Presji nie czuć – zapewnia, a scenariusz ewentualnej porażki z GKS-em zdecydowanie mu się nie podoba.

Górnik zbliża się do czerwonego światła, więc Jan Urban… zatęsknił za tymi zawodnikami

- Czy czerwone światło się pojawi? Tak, jeśli przegramy w sobotę. Wtedy trzeba będzie powiedzieć, że Górnik wpadł w jakiś dołek – zaznacza Jan Urban. Zgadza się jednak z refleksją Marka Koniarka na łamach „Super Expressu”. Legendarny napastnik GKS-u problemu zabrzan upatrywał głównie w braku ofensywnego zawodnika potrafiącego finalizować stwarzane przez zespół okazje.

- Nie mieliśmy go co prawda i w minionym sezonie, i jakoś sobie radziliśmy, ale oczywiście ktoś taki bardzo by się przydał. Takiego gracza, który zagwarantuje ponad 10 goli w sezonie, niełatwo jednak znaleźć. W Górniku brakuje go od czasów Igora Angulo czy Jesusa Jimeneza – przypomina szkoleniowiec, pokładając nadzieję w jednym z najnowszych nabytków zabrzan. - Wygląda dobrze z piłką, wykończenie ma naprawdę niezłe. Wcześniej strzelał sporo goli, mam nadzieję, że i u nas będzie to robić – reklamuje Sinan Bakisa, Turka wypożyczonego z Realu Saragossa.

Początek meczu Górnik – GKS Katowice na Arenie Zabrze w ramach 9. kolejki ekstraklasy – w sobotę o godz. 20.15. Transmisja w Canal+ Sport 3.