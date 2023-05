i Autor: CyfraSport Raków - Lech

Zabawa kibiców na trybunach

Gorzkie święto mistrza Polski! Lech Poznań zepsuł celebrację Rakowowi, kibice odpalali fajerwerki

To było słodko-gorzkie święto nowego mistrza Polski. Raków Częstochowa jest już pewny tytułu najlepszej drużyny PKO BP Ekstraklasy, co hucznie celebrował na stadionie przy Limanowskiego. Pierwszy mecz w nowej roli nie wyszedł im jednak zbyt dobrze. Ustępujący mistrz Lech Poznań napsuł krwi Rakowowi, wygrywając 2:0. Była to pierwsza porażka gospodarzy na swoim stadionie w tym sezonie.