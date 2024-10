i Autor: Cyfrasport Matej Rodin

Co za dramaturgia!

Matej Rodin mecz z Pogonią zapamięta na lata. Dla Chorwata miał słodko-gorzki smak [WIDEO]

To spotkanie Matej Rodin (28 l.) zapamięta na lata. To on sprawił, że Raków pokonał 1:0 Pogoń w niesamowitych okolicznościach. Dla niego to spotkanie miało słodko-gorzki smak.