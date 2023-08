Grożą dzieciom pobiciem, bo trenują w Polonii Warszawa. Obrzydliwe plakaty w stolicy. Kolejne granice ohydy przekroczone

Wybryki kiboli są problemem niemal na całym świecie i Europa oraz Polska nie są tu wyjątkiem. Wciąż dochodzi do bójek między fanami różnych drużyn, a czasami atakowani są także piłkarze – czy to drużyny przeciwnej, czy to klubu, z którym chuligani sympatyzują, jak to miało miejsce w Legii po meczu z Wisłą Płock w sezonie 2021/2022. Tym razem jednak doszło do sytuacji, w której groźby pobicia zostały skierowane przeciwko dzieciom i ich rodzicom! Zostało to zrobione w przewrotny, ale tym bardziej obrzydliwy sposób.

Skandaliczne plakaty na ulicach Warszawy. Ohydne sugestie w kierunku dzieci

Całą sprawę ujawnił portal WP SportoweFakty, do którego wpłynęły zdjęcia plakatów z warszawskich ulic. Na nich na samej górze znajduje się wielki napis „Nie trenuj w Polonii” a obok niego przekreślony herb Polonii Warszawa. Jednak dalsza treść jest dopiero przejmująca. – Trenowanie w Polonii może wywołać nieodwracalne zmiany; W całym województwie mazowieckim Polonia nie jest mile widziana; Dla bandytów z innych klubów nie ma znaczenia czy mają do czynienia z z dziećmi czy z dorosłymi w barwach Polonii; Ryzyko pobicia po każdym meczu jest bardzo duże. Strach mieć przy sobie szalik czy koszulkę; Zastanów się dwa razy życie jest tylko jedno – czytamy na plakacie.

W ten obrzydliwy sposób autor lub autorzy plakatów starają się, dość nieudolnie, wyjść na życzliwych – tych, którzy tylko ostrzegają, przy czym wprost uderzają w sam klub. Sam plakat jest dodatkowo zilustrowany dzieckiem z zasiniaczoną twarzą w koszulce Polonii. Portal WP SportoweFakty zwrócił się do policji o komentarz w tej sprawie.

Póki co służby nie otrzymały oficjalnego zawiadomienia, ale są w kontakcie z klubem. – Nie mamy na tę chwilę oficjalnego zgłoszenia. Nikt z policjantów nie ujawnił takiego plakatu. Na razie mogę potwierdzić, że jesteśmy wstępnie umówieni z przedstawicielem Polonii, który nas oficjalnie zawiadomi i powie, gdzie te plakaty były widziane – przekazała podinsp. Elwira Kozłowska, oficer prasowy KRP V Bielany-Żoliborz, w rozmowie z WP SportoweFakty.

