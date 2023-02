Gwiazda Legii wróci do kadry? "Pokazuje, że wchodzi na wysokie obroty"

Będzie bardzo mocnym punktem drużyny obok Josue

W tym sezonie Bartosz Kapusta jest podstawowym graczem Legii, choć w ostatnim spotkaniu z Piastem Gliwice (1:0) wszedł w drugiej połowie. - Bartek Kapustka pokazuje, że wchodzi na wysokie obroty - powiedział Marek Jóźwiak, były reprezentant Polski. - Widać, że jest coraz pewniejszy. Nie boi się wejść w kontakt z rywalem, zaczyna brać ciężar gry na siebie. Właśnie w nim Josue ma największe wsparcie w środku pomocy. To bardzo pozytywny sygnał. Dlatego nie zaskoczyło mnie to, że przedłużono z nim umowę. Zapewne obie strony dały sobie czas, bo chciały zobaczyć, jak Bartek będzie prezentował się po wyleczeniu kontuzji kolana. Teraz był dobry czas dla obu strony, aby usiąść do rozmów i podpisać nowy kontrakt. Znalezienie zawodnika na tę pozycję, o takich umiejętnościach, nie jest takie proste. Kapustka wraca do do dawnej formy. Życzę mu zdrowia oraz tego, aby cały czas jego dyspozycja zwyżkowała. Wtedy będzie bardzo mocnym punktem drużyny obok Josue - stwierdził Jóźwiak na naszych łamach.

Sonda Czy Bartosz Kapustka wróci do dawnej formy? Tak, ale potrzebuje czasu Z nim Legia będzie mocniejsza Nie, to już nie będzie to samo

PKO Ekstraklasa Raport 13.02 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.