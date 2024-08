Hit nie spełnił oczekiwań. Raków nie sforsował obrony Lecha. „Kolejorz” bez celnego strzału

Polski sędzia wydał oświadczenie po alkoholowej aferze. Pokajał się publicznie. Wyjawił, jaka kara go spotkała

Mecz czołowych polskich drużyn przyciągnął wiele ważnych osób polskiej piłki. Nie zapomniał przyjechać selekcjoner Michał Probierz. Ekipa z Poznania zjawiła się bez kontuzjowanego asa ataku, Mikela Ishaka. Dla odmiany w Rakowie zabrakło ostoi defensywy, Bogdana Racovitana, który wcześniej usłyszał fatalną diagnozę o zerwaniu więzadeł krzyżowych. Pierwsza połowa to wysoki pressing Rakowa i uważna gra Lecha w defensywie.

Efekt był taki, że w widzieliśmy tylko jeden celny strzał. W 22. min Ante Crnac popisał się świetną akcją indywidualną, strzelił lewą nogą, ale Bartosz Mrozek spisał się bez zarzutu. Raków po przerwie nacierał coraz bardziej. W ciągu trzech minut dwukrotnie strzelał Władysław Koczerhin i raz Crnac, ale zabrakło skuteczności. Trener Marek Papszun chciał ją poprawić wprowadzając nowych piłkarzy ofensywnych, Jakuba Myszora, Jonatana Brauta Brunesa, a kilka minut później Dawida Drachala. Końcówka meczu był najciekawsza, bo i Lech odgryzł się dobrą akcją, po której nie trafił do bramki Bryan Fiabema. Piłka wpadła nawet raz do siatki po strzale Crnaca, ale był on na spalonym. Skończyło się bezbramkowo, z czego powinni cieszyć się poznaniacy, skoro nie oddali ani jednego celnego strzału.

Raków Częstochowa - Lech Poznań 0:0.

Żółta kartka - Raków Częstochowa: Erick Otieno, Stratos Svarnas. Lech Poznań: Antonio Milic.

Sędzia: Szymon Marciniak (Płock). Widzów 5 500.

Raków Częstochowa: Kacper Trelowski - Fran Tudor, Stratos Svarnas, Kamil Pestka - Jean Carlos Silva, Gustav Berggren, Władysław Koczerhin (90+3. Peter Barath), Erick Otieno (76. Dawid Drachal) - Ante Crnac, Adriano Amorim (73. Jakub Myszor), Patryk Makuch (72. Jonatan Braut Brunes).

Lech Poznań: Bartosz Mrozek - Joel Pereira, Alex Douglas, Antonio Milic, Michał Gurgul - Antoni Kozubal, Radosław Murawski, Dino Hotic (69. Ali Gholizadeh), Afonso Sousa (90+2. Ian Hoffmann), Adriel Ba Loua (57. Daniel Hakans) - Filip Szymczak (57. Bryan Fiabema).(PAP)