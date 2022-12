Jakub Błaszczykowski ogłosił ważną decyzję. Nie zostawił żadnych złudzeń, padła dobitna deklaracja

Błaszczykowski mógł tylko przyglądać się, jak Wisła Kraków spadała z Ekstraklasy. Po raz ostatni zagrał w meczu w sierpniu 2021 roku, a później próbował ratować klub zza biurka. Jako jeden z właścicieli "Białej Gwiazdy" starał się wstrząsnąć drużyną, ale ta z tygodnia na tydzień pogłębiała się w coraz większym kryzysie. To doprowadziło klub do Fortuna 1. Ligi, gdzie po 18 kolejkach Wisła jest dopiero dziesiąta. W rundzie wiosennej będzie musiała wylać siódme poty, by dać sobie szansę na powrót do elity, choćby przez baraże. Niewykluczone, że drużynie prowadzonej od kilkunastu tygodni przez Radosława Sobolewskiego pomoże sam Błaszczykowski. Były piłkarz m.in. Borussii Dortmund i VfL Wolfsburg dochodzi do siebie po urazie kolana i ogłosił, że zamierza wrócić na boisko!

Jakub Błaszczykowski nie zostawił żadnych złudzeń. Dobitna deklaracja!

Ostatnio fani mogli zobaczyć 37-latka na trybunach podczas gali XTB KSW 77. Jeden z najlepszych polskich piłkarzy XXI w. z bliska obejrzał hitową walkę Mariusza Pudzianowskiego z Mamedem Khalidovem, a kilka dni później był jednym z gości "Sportowego Podsumowania Roku" Orlen Teamu. I to właśnie tam porozmawiał z dziennikarzami, którym złożył wymowną deklarację o dalszym kontynuowaniu kariery. - Próbuję wracać do formy, do pełnej sprawności. W tym wieku można krzywo wstać i coś strzyknie w plecach. Oczywiście żartuję, ale próbuję wracać do piłki. Jeszcze chwilę to potrwa - stwierdził Błaszczykowski, cytowany przez WP SportoweFakty. Nie sprecyzował on terminu powrotu, ale zapewnił, że chce jeszcze wyjść na boisko.

- Nie da się tego określić czasowo. Wiem, że z reguły presja czasu przy tak poważnej kontuzji nie jest dobra w tym wszystkim. Można przedobrzyć. Podchodzę do tego ze spokojem i pokorą. Po prostu pracuję. Jak wszystko będzie OK, to będę starał się jeszcze pograć - wyjaśnił grający współwłaściciel Wisły Kraków. W ostatnim czasie 13-krotnym mistrzem Polski targały gabinetowe problemy skupione w dużej mierze na Jarosławie Królewskim, ale wydaje się, że zamieszanie zostało opanowane. W poniższej galerii dowiesz się, jakie wykształcenie ma Jakub Błaszczykowski:

