Jakub Błaszczykowski szczerze o świątach Bożego Narodzenia. Tego brakuje mu najbardziej

Jakub Błaszczykowski jest postacią, która z wielką radością obchodzi święta Bożego Narodzenia, jednak, jak zaznaczył w 2016 roku w rozmowie z "Super Expressem", w trakcie obchodów brakuje mu jednego elementu, który stanowczo wpłynąłby na jeszcze większy klimat i atmosferę radosnych dni. Były kapitan reprezentacji Polski nie ma wątpliwości.

Tego brakuje Jakubowi Błaszczykowskiemu w trakcie świąt Bożego Narodzenia. Nie ma wątpliwości

Jak powiedział Błaszczykowski, czynnikiem, którego brakuje mu najbardziej w trakcie świąt jest śnieg, który mógłby jeszcze bardziej podkręcić klimat radosnego święta. Sam z białym puchem ma wyłącznie dobre skojarzenia ze swojego dzieciństwa.

- Jedyne czego mi brakuje, to śniegu, bo z tego, co sobie przypominam, to nie ma go od paru lat, a to dodałoby klimatu. Jak sobie przypominam, jak byłem młody, to robiło się kulig, jechało się na sankach itd. To było naprawdę fajne, że można było wyjść na dwór, przemrozić organizm i wracać do domu na ciepłą herbatę. To było coś pięknego, ale najważniejsze jest tak, jak powiedziałem, że cała rodzina się zjeżdża i mamy dla siebie czas - opowiadał Jakub Błaszczykowski.

Okazuje się, że sam piłkarz jest także wielkim smakoszem bożonarodzeniowej kuchni, a szczególnie zup, na które wyczekuje przez cały rok.

- Te święta zawsze kojarzyły się dla mnie z czymś magicznym. Spotyka się cała rodzina, tak byliśmy wychowani. To jest dla nas najważniejszy czas w roku. (...) Zupa grzybowa z uszkami, a nie przepraszam z łazankami, albo barszcz czerwony, to są takie rzeczy, na które czekam z utęsknieniem - mówił Błaszczykowski.

-