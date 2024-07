Jakub Ojrzyński tak postrzega rywala Legii w Europie. Zwraca uwagę na ten duet Walijczyków

Trzeba szybko zdobyć bramkę

Caernarfon Town to debiutant na europejskiej scenie. W ostatnim sezonie klub zajął piąte miejsce w lidze, a po barażach wywalczył przepustkę do Europy. W poprzedniej rundzie Kanarki po rzutach karnych okazały się lepsze do Crusaders z Irlandii Północnej. - Legia ma zdecydowanie lepszych i bardziej doświadczonych piłkarzy i to ona powinna awansować do kolejnej rundy - powiedział Jakub Ojrzyński w rozmowie z oficjalnym portalem klubu z Łazienkowskiej . - Kluczowe będzie szybkie zdobycie pierwszej bramki. Jeżeli Legia dokona tej sztuki, to worek z golami powinien się rozwiązać - podkreślił.

Gosset to był najlepszy technicznie piłkarz

Ojrzyński zwrócił uwagę na dwóch piłkarzy walijskiego klubu, z którymi miał okazję grać przed dwoma laty. To oni mają największy wpływ na poczynania drużyny. - Darren Thomas miał bardzo dobry przegląd pola - dodał polski bramkarz w rozmowie z portalem Legii. - Umiał posłać niesygnalizowane podanie prostopadłe. Tak naprawdę wszystkie nasze ofensywne akcje musiały przejść przez niego. Danny Gosset to był najlepszy technicznie piłkarz w składzie. Jest takim nowoczesnym typem pomocnika, który prócz dobrej gry w ataku, może pomóc drużynie również w defensywie - ocenił młodzieżowy reprezentant Polski.

