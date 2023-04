Janusz Niedźwiedź chce wycisnąć maksa. Z tym musi uporać się trener Widzewa

Trener Niedźwiedź czeka na zwycięstwo

W tym roku Widzew rozegrał dziewięć meczów, ale tylko raz udało mu się zgarnąć pełną pulę. Miało to miejsce w lutym, gdy beniaminek pokonał Śląsk Wrocław. W pozostałych meczach dorobek łodzian to sześć remisów i dwie porażki. To zmora jego podopiecznych, którzy notują serię pięciu meczów bez zwycięstwa. - Nie jesteśmy zadowoleni z dorobku punktowego na wiosnę - powiedział trener Janusz Niedźwiedź, cytowany przez PAP. - Ale to już przeszłość, a teraz najważniejszy jest dla nas mecz ze Stalą Mielec. Kluczowe jest punktowanie i wyciskanie maksa z każdego meczu. Teraz mamy spotkanie ze Stalą i chcemy wygrać, czekamy trochę na to zwycięstwo - przyznał.

Wiele meczów Stali było na styku

Teraz Widzew zagra ze Stalą Mielec, która ostatnio zmieniła trenera. - Stal potrafi budować grę, płynnie wychodzić spod pressingu - komplementował rywala trener Niedźwiedź. - W tym zespole jest sporo doświadczenia, gra w niej wielu zawodników z przeszłością w ekstraklasie. Ostatnio zmienił się trener, ale system gry pozostał taki sam, poza szczegółami, które dostrzegamy. To jest drużyna, która potrafiła napędzić stracha Legii. Nawet przegrane mecze były na styku. Każdy spojrzy w tabelę i powie, że to zespół z niższego rejonu, że na wiosnę nie punktuje, jak należy. Jednak jeśli spojrzymy na sposób gry Stali, to mnie się ten zespół podoba – przekonywał.

