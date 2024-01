Kamil Kosowski o pracy byłego trenera Lecha. Były kadrowicz zwrócił uwagę na tego szkoleniowca

Kristoffer Velde na celowniku giganta? Były kadrowicz zwraca uwagę na to, co musi zmienić gwiazdor Lecha

Rumak ułoży drużynę

W tym sezonie Lech nie awansował do fazy grupowej Ligi Konferencji. Wydawało się, że Kolejorz będzie dominował w ekstraklasie, ale tak się nie stało. Czy w rundzie rewanżowej nadrobi stracony dystans do prowadzącego Śląska? - Zaskoczyło mnie jednak to, że nikt w klubie nie widział tego, co widzieli wszyscy wokół, że van den Brom od długiego czasu nie potrafił rozwijać tej drużyny - napisał Kamil Kosowski w komentarzu na łamach "Przeglądu Sportowego". - Chcę oglądać mocnego Kolejorza w ekstraklasie. Mam wrażenie, że do tego dojdzie i Mariusz Rumak ułoży tę drużynę pod kątem taktycznym - przecież nie można tak grać w piłkę, dysponując takimi piłkarzami - stwierdził w felietonie "Trafił Kosa na piłkę".

Dzwońcie po Marcina Brosza

Były reprezentant Polski nie ukrywa, kogo widziałby w roli trenera Kolejorza. - Wracając do Lecha: co ja bym zrobił? Jedna rada ode mnie: dzwońcie po Marcina Brosza - zaskoczył Kosowski na łamach "Przeglądu Sportowego".

