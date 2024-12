- Strasznie dawno nie byliśmy w domu! Po raz ostatni wpadliśmy tam na dziesięć dni w trakcie mojego urlopu po EURO - przypomina Janża, który podczas mistrzowskiego turnieju miał swoje „pięć minut”: zdobył fantastyczną bramkę na wagę remisu w spotkaniu z Danią.

Górnik Zabrze wita się z EURO 2024! Proszę Państwa: Erik Janża.A przy mikrofonie Sławomir Kwiatkowski 😍 pic.twitter.com/FtgVatsPfH— TVP SPORT (@sport_tvppl) June 16, 2024

Janża okres świąteczno-noworoczny spędzi w Murskiej Sobocie, gdzie się urodził i zaczynał kopać piłkę w tamtejszym klubie ND Mura 05. - Nie mamy zwyczaju w tym okresie lecieć na drugi koniec świata. Zawsze staramy się, by ten czas miał rodzinny charakter. Święta spędzamy albo u nas, albo u moich rodziców, mieszkających niedaleko Murskiej Soboty – tłumaczy kapitan zabrzan.

Kapitan Górnika opowiedział o słoweńskich tradycjach świątecznych

W jego rodzinie najważniejszym dniem jest Wigilia. - Najpierw idziemy do kościoła, potem zasiadamy do wspólnej kolacji – mówi. I zaznacza, że w słoweńskiej tradycji nie ma konkretnych potraw, przypisanych do tego szczególnego dnia. - Mama, a to właśnie ona przygotowuje dania, właściwie gotuje wszystko: i mięso, i ryby, i kalmary. I wszystko, co zrobi, smakuje fantastycznie! - podkreśla Erik Janża.

Przyznaje też, że dla siebie zamawia u mamy jedną konkretną potrawę. - Ze składników jest trochę podobna do polskich klusek – opisuje. - Są ziemniaki i mąka, tyle że nie robi się z tego kulek, ale przyrządza w formie puree. A na górę kładzie się śmietaną i smażoną cebulkę. Pycha! - uśmiecha się szeroko Słoweniec.

Erik Janża przypomniał prezent świąteczny, który w dzieciństwie sprawił mu najwięcej frajdy

Janżę, który dziś sam przygotowuje świąteczne podarki pod choinkę dla dwójki swych synów, zapytaliśmy też o prezent z przeszłości, który jemu sprawił największą frajdę. - Picado. Znaczy dart – wypalił w zasadzie bez namysłu. - Uwielbialiśmy grać w szkole w darta, ale w domu go nie miałem. Radość była ogromna, gdy go dostałem!