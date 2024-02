Karol Borys będzie gwiazdą w Belgii? Dyrektor sportowy Śląska tłumaczy transfer młodego kadrowicza

Przeogromny talent, przełoży do na piłkę seniorską?

W ekstraklasie Borys zagrał tylko w dziesięciu meczach. Czy większa szansę dostanie w Westerlo? Belgijski klub zapłacił za niego dwa miliony euro. - Karol to przeogromny talent, tylko że jego PR na razie to my zbudowaliśmy i media - powiedział David Balda w rozmowie z naszym portalem. - Jeszcze nie pokazał go w seniorskiej piłce. Widziałem, że zawodnik z Argentyny zrobił transfer do Anglii za ponad 10 milionów euro. Chłopak ze Szwecji poszedł do Tottenhamu za 10 milionów euro, ale to są zawodnicy, którzy grają nawet w seniorskiej reprezentacji. Zagrali 30-40 meczów na poziomie seniorskim, więc to już są zawodnicy, którzy są trochę dalej niż Karol. To świetny, przeogromny talent. Pytanie, jak przełoży się to na seniorską piłkę - zastanawiał się.

To dlatego Adrian Siemieniec odniósł sukces z Jagiellonią. Tym przekonał do siebie piłkarzy, prezes wicelidera wyjawił

Życzy mu transferu za 20 mln euro

Władze Śląska były krytykowane za sprzedaż utalentowanego piłkarza. - Poza tym miał tylko rok do końca kontraktu - przypomniał. - Niestety, poprzedni zarząd nie przedłużył kontraktu. Gdybyśmy nie przedłużyli go latem na nowych warunkach, i dla niego, i dla nas, to by mógł już teraz odejść za darmo. Uważam, że ta kwota, która wynosi ponad dwa miliony plus procenty, jest w miarę dobra. Myślę, że większość klubów ekstraklasy marzy, żeby sprzedać zawodnika za takie pieniądze. Mam nadzieję, że Karol zrobi transfer za 15-20 milionów euro. Pomoże tym sobie i Śląskowi w następnych latach - analizował dyrektor sportowy lidera ekstraklasy.

Kosta Runjaić tak postrzega nowe nabytki Legii. Ten duet podbije ekstraklasę?

QUIZ. Jak dobrze znasz polską ekstraklasę? Pytanie 1 z 10 Który z tych klubów najwięcej razy sięgał po mistrzostwo Polski? Legia Warszawa Wisła Kraków Górnik Zabrze Ruch Chorzów Dalej

Sonda Czy Śląsk Wrocław zostanie mistrzem Polski w sezonie 2023/24? Tak, ma ogromny potencjał Nie, jeszcze musi poczekać na tytuł Nie interesuje mnie to

David Balda: Klimala jest gotów zastąpić Exposito Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.