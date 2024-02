Kosta Runjaić tak postrzega nowe nabytki Legii. Ten duet podbije ekstraklasę?

Japończyk dostanie szansę

Pierwszym nabytkiem był Ryoya Morishita, który został wypożyczony na rok z zespołu Nagoya Grampus. Japończyk podczas przygotowań pokazał, że może być znaczącym piłkarzem nie tylko w Legii, ale i w ekstraklasie. - Szybko zaaklimatyzował się w drużynie - powiedział trener Kosta Runjaić, cytowany przez oficjalny portal Legii - Był bardzo ambitny i zmotywowany podczas treningów. Wnosi dużo jakości do drużyny. Jest bardzo szybki, gra jeden na jednego, jest bardzo uniwersalny. Daje nam inne możliwości. Na pewno będzie miał okazję się zaprezentować - ocenił szkoleniowiec wicemistrza Polski.

Kosowian dostanie czas

Do Legii trafił także pomocnik Qendrim Zyba, który występował w zespole Ballkani. Reprezentant Kosowa został wypożyczony do końca sezonu z opcją wykupu. Jeśli się sprawdzi to będzie grał w stolicy przez 2,5 roku. - Zyba to młody zawodnik, który ma na koncie międzynarodowe doświadczenie - zwrócił uwagę Runjaić, cytowany przez klubowe media. - Musimy dać mu trochę czasu, bo Legia jest jest pierwszym zagranicznym klubem. Liczę na to, że piłkarze z naszej kadry przejmą rolę liderów, jeżeli chodzi o pozycje, na które zwolniły się miejsca - stwierdził szkoleniowiec warszawskiej drużyny.

