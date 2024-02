Kibice mają dość! To były gorące chwile, zwieszone głowy piłkarzy po derbach

Będzie powrót do Ekstraklasy? Legia szuka wzmocnień, trener Runjaic zna doskonale tego piłkarza

Piłkarze Ruchu wciąż nie mogą odczarować Stadionu Śląskiego. Po czterech jesiennych remisach i wiosennej porażce z Legią, nie zdołali strzelić gola Warcie Poznań i mecz tych zasłużonych dla polskiej piłki ekip po raz pierwszy w prawie stuletniej historii ich starć zakończył się bezbramkowym remisem. Po tym spotkaniu Ruch ma siedem punktów straty do lokaty gwarantującej utrzymanie.

Jeszcze gorzej powiodło się drugiemu z beniaminków. ŁKS w derbach Łodzi na własnym stadionie uległ 0:2 Widzewowi. To był piętnasty z rzędu mecz „ełkaesiaków” bez wygranej. 10 punktów po 20 kolejkach, 11 „oczek” straty do bezpiecznego miejsca – wszystko to nie pozwala nawet na cień optymizmu. Zresztą po derbach trener gospodarzy był mocno zdołowany.

- To smutny i przykry dla nas wieczór – przyznawał Piotr Stokowiec. - Mimo wsparcia kibiców nie mogliśmy wykrzesać z siebie energii do gry ofensywnej, do agresywności w ataku. Brakuje nam pewności siebie, umiejętności podjęcia decyzji i zdecydowania – analizował z goryczą w głosie poczynania swoich podopiecznych.

Wspomniani przez niego fani ŁKS-u przez cały mecz wspierali swych ulubieńców. Po końcowym gwizdku jednak – jak twierdzą obserwatorzy – nie brakło mocnych słów skierowanych do zawodników. Ci ostatni podeszli podziękować kibicom za doping, i wtedy usłyszeli od nich wiele gorzkich – i niecenzuralnych zdań. Kuba Seweryn zasugerował wręcz, że padły żądania oddania koszulek. „Nie wszyscy oddali” – napisał dziennikarz „sport.pl”.

Po drugiej stronie „rozmowa wychowawcza”. „Co wy robicie?”, „Oddać koszulki!”. (Nie wszyscy oddali)Obraz nędzy i rozpaczy. #ŁKSWID pic.twitter.com/q4XzmeuDIV— Kuba Seweryn (@KubaSeweryn) February 18, 2024