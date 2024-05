Kibice Wisły Kraków byli rozwścieczeni. Nie brali jeńców, ulało im się bez hamulców

GKS Katowice wraca do Ekstraklasy! Wygrali z Arką, kibice czekali na to latami!

W ostatniej kolejce I ligi Wisła Kraków musiała wygrać z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza i liczyć na potknięcia innych rywali w walce o baraże o awans do Ekstraklasy. Szansę na promocję bezpośrednią "Biała Gwiazda" zaprzepaściła już wcześniej. Zdobywca Pucharu Polski w 2024 roku zawiódł po raz kolejny. Krakowianie w pojedynku ze znacznie niżej notowanym przeciwnikiem doznali zawstydzającej porażki u siebie aż 0:3 i ostatecznie stracili kolejną szansę na najwyższą klasę rozgrywkową w Polsce. Kibice byli wściekli i trudno się im dziwić. Potencjał w Wiśle jest z pewnością większy, a tymczasem sezon 2023/24 zakończyła ona ledwie na 10. miejscu na zapleczu Ekstraklasy. Po specjalnym komunikacie klubowych władz fanom z Reymonta totalnie się ulało i w sieci wylała się fala krytyki.

Wielka wściekłość kibiców Wisły

Komunikat po końcowym gwizdku pojawił się bardzo szybko. Kibice byli bardzo ciekawi podejścia władz do totalnej porażki. Aż tak, że przez jakiś czas nie wytrzymały serwery, na których stoi klubowa strona. Teraz jednak można z nim się na spokojnie zapoznać. "Do końca czerwca klub przedstawi strategię funkcjonowania organizacji w perspektywie 3 lat, obejmującą wszystkie poziomy rozgrywkowe" - napisano w piśmie na zakończeniu i ten fragment najmocniej uderzył kibiców. Niektórzy zastanawiali się czy możliwe jest, by Wisła... spadła jeszcze niżej. Inni nie przebierali w słowach i używali wulgaryzmów, by przedstawić opinię na temat minionego już sezonu.

Kto skorzystał na wpadce Wisły w I lidze?

W I lidze wszystko już jest jasne. Bezpośredni awans do najwyższej klasy rozgrywkowej uzyskały drużyny Lechii Gdańsk i GKS-u Katowice. Katowiczanie w ostatniej kolejce wygrali na wyjeździe z Arką Gdynia i właśnie tę ekipę zepchnęli do baraży. Z kolejnych miejsc do gry o ostatnie miejsce w polskiej elicie zagrają Motor Lublin, Górnik Łęczna i dość niespodziewanie Odra Opole. Ostatnia z drużyn skorzystała nie tylko z wpadki "Białej Gwiazdy", lecz także Wisły Płock, która uległa u siebie Resovii 1:2. Drużyny z Rzeszowa to i tak nie uratowało i spadła do II ligi.